自由廣場》（鏗鏘集）以為對抗民進黨 國民黨對抗的是人民

◎ 李敏勇

大罷免國民黨立委，首波廿四席已確定七月廿六日投票，加上一席新竹市原民眾黨籍市長。國民黨區域立委被罷二階段仍有五席在補件中，這已形成空前挫折，舉世未見。依恃民眾黨假好心的八席不分區立委掖助，在立法院為所欲為、毀憲亂政的國民黨自己�受公民行使罷免權的制裁。咎由自取，嚐到惡果。

怪來怪去怪民進黨，國民黨竟不知其實是人民火大了？這是問題所在。選舉是授予權力；罷免是取消授權。這是人民不得已才為之，且是困難的政治工程。正因困難，若無公民積極投入，難以成功。國民黨反罷，言不正名不順，難怪大抄襲大作假，亡故名單也入列。反覇免連署無一成立，一堆黨工被押進看守所，就是例證。

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大罷免起因是傅崐萁帶一群國民黨立委朝共，謁見中國政協主席王滬寧，回國後在立法院趾高氣揚、粗暴拔扈、毀憲亂政，激起關心台灣民主的公民社會祭出「下架親共立委」制裁。無法罷免民眾黨八席不分區，只能制裁國民黨。國民黨誤以為在跟民進黨對抗，其實是跟人民對抗。

金溥聰曾說傅崐萁是病毒，反對傅重返國民黨。朱立倫卻引狼入室，如今病毒發威了。韓國瑜成為立委選舉國民黨不分區排名之首且出任院長，其實也是病毒，朱立倫視為國民黨重返執政的偏方，對國民黨的危害藏在深處。

民進黨得力於人民力量，也就是公民團體的掖助，青年與女性擔當主要角色，得以形成大罷免史無前例的政治史奇蹟。罷免進入第三階段，形同決戰，民進黨的協力是為所當為。賴清德以總統高度的「團結國家十講」與人民對話，鼓舞人民共同守護國家。反看國民黨眾多立委因毀憲亂政遭公民團體發動罷免，黨中央郤以「愛國者行動」反霸免。愛什麼國？說愛國者，公民團體義無反顧，挺身而出，才是愛國者。

（作者是詩人）

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