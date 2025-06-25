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自由廣場》國內飯店電視的傾中亂象

2025/06/25 05:30

◎ 陳啟濃

小兒子在台北讀大學，這兩年載送行李或接送他開學、放假，都會在學校鄰近的飯店住宿。卻發現飯店電視頻道的不可思議現象：中國的頻道特別多，捲舌音貫耳，彷彿置身對岸，令人疲憊。

幾天前又去一趟，在住宿飯店特別扳指計算，提供的五十台頻道，竟有六個中國的電視台。包括中國中央電視台、地方電視台，以及香港電視台。且有三台是新聞性節目。

台灣的大飯店竟然大方撥放中國電視台跟新聞台，且比例過多，反而是知名國家的幾個國際新聞台，竟然都不在頻道之列。台灣標榜國際化，要走向雙語的國際社會，卻自我鎖國，把視野鎖進中國製作電視台的框架裡。

舉世皆知，中國沒有新聞自由，新聞台都是官方新聞，只對中共歌功頌德，沒有公正客觀的報導。反觀台灣幾個色彩鮮明的親中新聞台，經常惡意批罵政府，對中國卻用仰慕憧憬的角度報導。這些專事詆毀民主政府，讚頌專制政權的台灣媒體，再加上幾台洗腦的中國新聞台，供台灣人及國際旅客收看，對台灣國際化的形象，必然會產生嚴重打擊。

台北是台灣的首善之都，應該成為國際社會的櫥窗，除了打開台灣人的國際視野，更應該成為國際人士來到台灣，可以見證台灣國際化程度的指標城市。然而從飯店的電視頻道，卻讓我們見識到飯店的自我限縮，放送過多的中國電視頻道，矮化自我的國際格局。

台灣的飯店甘願播放中國新聞，大方中共做行銷，美化中共的國際形象。看來台北的國際化，應該要先從飯店電視頻道的多元化開始。

（作者是政治大學學生家長）

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