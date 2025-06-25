自由廣場》醜化黑熊 惑亂民心 附和中共／製造災難的花蓮縣府防災包

◎ 劉哲瑋

花蓮縣政府編列預算六七五○萬元，採購十三萬五千份緊急避難包及救護包，免費提供花蓮民眾，而花蓮縣政府還在臉書刻意強調「不用一三八○」，充滿政治意味。如今反遭民眾察覺，避難包上滿滿的簡體字、還被印上縣長大名，甚至傳出充電電燈在充電時竟然燒起來，這到底是避難，還是製造災難？

花蓮縣政府為什麼刻意酸避難包不用一三八○元？此因黑熊學院的避難盒「防災必BEAR盒LIGHT版」一組訂價就是這個價格。明明準備避難包是好事，為何要針對性的酸黑熊學院？

請繼續往下閱讀...

其實仔細比較就會發現，黑熊學院提供的物件，讓你在極端環境下更能求得生存，舉幾個例子：

「行動輕量濾水器」：它能過濾髒水，過濾薄膜孔洞約二○○奈米，材料由台灣研發，成品是全球最小的戶外生飲水濾芯，長五公分寬三公分、十三公克，濾水壽命可過濾一○○○公升（取決於水源品質），用寶特瓶裝髒水，把濾水器安上瓶口，就可直接飲用！

「防災水光燈」：由日本製造，廿二公克，約眼藥水大小，不須用電池，沾水即可發光，並持續一六八小時，可保存十年。

「鋁箔避難毯」：以阻絕熱輻射方式，可在非常時期維持體溫（假設災難發生在冬天，就可防失溫）。

「防護手套」：通過歐盟安全標準認證，使用玻璃纖維、銅線、玄武岩紗織成，在嚴峻環境下能保護雙手。

「高音銅哨」：無滾珠設計，能吹出高音頻，不怕臨時沒聲音。（受困時可吹哨求救）

這些產品幾乎都是台灣製造（只有水光燈是日本製），有些專利技術甚至是台灣人的智慧結晶。國民黨批評同樣這些東西只要三○○–四○○元，但黑熊避難包那個全球最小濾水器一個就值四八○元，它的專利技術都是台灣的，要問國民黨：難道台灣人的智慧與技術，不值這個價？

黑熊學院遭到針對，證明它是共產黨的眼中釘，因為它提供這麼優質的求生器具，且都是台灣製造，讓中國無法斷貨，它們讓台灣人在極端環境下的生存率大大提高，除了防災避難，也增添中共攻台的阻力。

由我們台灣廠商製造的避難器具，被國民黨塑造貴又不實用的形象，再藉由媒體負面宣傳，這不正是中共大外宣、認知戰的形式？

萬一，優良廠商因而退出市場，受到負面宣傳影響的台灣人轉買中國貨，這正好符合中共的利益，國民黨現在做的不就是如此？

（作者從事自由業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法