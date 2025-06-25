自由廣場》大罷免效應 讓中國滲透的內應現形

◎ 呂維胤

七月廿六日即將有「廿四＋一」的藍立委和白市長被罷免，而藍營立委向來是無所不用其極的附和中國，更是此次大罷免被認為是「清除共匪」的主要目的之一，反共成為主軸，「一個中國」等統一言論成為笑話，此舉更引起中國當局非常緊張，更想強化台灣所謂的「一個中國」的正當性。

在這大罷免之際，面臨被罷免的立委再也不敢出聲附和中國，因此，中國只好利用沒有罷免壓力的藍營政客來當傳聲筒，像是馬英九赴中當統戰樣板，後有陳玉珍提出「中國打台灣、自己要去談」、「講了中國不喜歡聽的話才會被關」，今更爆出盧秀燕批評賴清德總統「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」是個人史觀，這些聽起來嚴重違背法律、背離事實的言論，就是藍營為了替共產黨在台灣穩住「一個中國」市場的呼應！

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而馬英九、陳玉珍、盧秀燕等藍營呼應「一個中國」等言論，更是中國向國際社會傳達「兩岸統一是台灣人民期望」的正當性，值此之際，大罷免不再是對藍營立委個人的不滿意表現，而是台灣人民對於國民黨、甚至是台灣主張統一市場的宣戰，唯有大罷免的成功，才能讓國際社會認同台灣人民自己清理共產滲透勢力、維護自己國家的決心！

（作者是成大政經研究所博士生）

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