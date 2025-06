自由廣場》我不曾變綠 是你們變紅／中國國民黨由藍轉紅的矛盾秀

◎ 徐浩哲

賴清德總統在「團結國家十講」的首講提到,中國聲稱「台灣自古是中國不可分割一部分」說法為錯,並強調中華人民共和國從未統治過台灣任何一天。對此一鐵錚錚的事實,台中市長盧秀燕竟說這只是賴總統的「個人史觀」,還指責賴總統演說未對焦國人期待的世界重大議題。無獨有偶,中國國台辦也針對賴總統的演說,聲稱中華人民共和國對台灣擁有主權,陳腔濫調的對台罐頭主張,卻與盧市長的說詞隔海唱和。

一九四九年才成立的中華人民共和國,從未統治過台灣,這是再客觀不過的事實,盧市長卻刻意迴避,而冠以「個人史觀」的扭曲標籤,凡有志問鼎總統大位的人皆不應如此自棄立場,盧市長的發言真是匪夷所思。

有趣的是,媒體人黃暐瀚在臉書貼出「三項論點」:一、台灣,在中華民國政府的統治之下,是一個主權獨立的國家。二、我是台灣的總統。(I am the president of Taiwan.)三、台灣是我的家園,中華民國是我們的國家,台灣也是我們的國家。黃暐瀚以三項論點詢問網友意見,果然引來藍白群眾大量留言,猛烈砲轟,誰知,黃揭曉這三點其實就是二○○八年馬英九競選總統時的發言,黃氏「天才小釣手」的神操作,當場對這些徒眾猛賞好幾記響徹太平洋的耳光。

端詳馬前總統當時言論,與賴總統駁斥中國具有台灣主權說法,邏輯上並無不符,甚至與民進黨強調台灣主權、抗中保台的論述相去不遠。或可謂二○○八年的馬前總統穿越時空,打臉二○二五年的盧市長(當然也打臉馬前總統自己),更打臉了當今舔共無極限的國民黨,如此正好應證明居正教授面對老朋友質疑的回應「我沒有變綠,而是你變紅了。」

(作者是政治工作者)

