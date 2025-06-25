自由廣場》我不曾變綠 是你們變紅／中國國民黨由藍轉紅的矛盾秀

◎ 徐浩哲

賴清德總統在「團結國家十講」的首講提到，中國聲稱「台灣自古是中國不可分割一部分」說法為錯，並強調中華人民共和國從未統治過台灣任何一天。對此一鐵錚錚的事實，台中市長盧秀燕竟說這只是賴總統的「個人史觀」，還指責賴總統演說未對焦國人期待的世界重大議題。無獨有偶，中國國台辦也針對賴總統的演說，聲稱中華人民共和國對台灣擁有主權，陳腔濫調的對台罐頭主張，卻與盧市長的說詞隔海唱和。

一九四九年才成立的中華人民共和國，從未統治過台灣，這是再客觀不過的事實，盧市長卻刻意迴避，而冠以「個人史觀」的扭曲標籤，凡有志問鼎總統大位的人皆不應如此自棄立場，盧市長的發言真是匪夷所思。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，媒體人黃暐瀚在臉書貼出「三項論點」：一、台灣，在中華民國政府的統治之下，是一個主權獨立的國家。二、我是台灣的總統。（I am the president of Taiwan.）三、台灣是我的家園，中華民國是我們的國家，台灣也是我們的國家。黃暐瀚以三項論點詢問網友意見，果然引來藍白群眾大量留言，猛烈砲轟，誰知，黃揭曉這三點其實就是二○○八年馬英九競選總統時的發言，黃氏「天才小釣手」的神操作，當場對這些徒眾猛賞好幾記響徹太平洋的耳光。

端詳馬前總統當時言論，與賴總統駁斥中國具有台灣主權說法，邏輯上並無不符，甚至與民進黨強調台灣主權、抗中保台的論述相去不遠。或可謂二○○八年的馬前總統穿越時空，打臉二○二五年的盧市長（當然也打臉馬前總統自己），更打臉了當今舔共無極限的國民黨，如此正好應證明居正教授面對老朋友質疑的回應「我沒有變綠，而是你變紅了。」

（作者是政治工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法