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自由廣場》（林保華專欄）伊朗挨揍 中共只出一張嘴／中東戰爭重挫中國「命運共同體」

2025/06/25 05:30

這場中東戰爭，從當地時間六月十二日以色列對伊朗發動空襲，到美東時間六月廿三日川普宣布以伊停火，大致十天左右。這場戰爭伊朗反擊無力，係因損失慘重，且朝野均無鬥志。所以在美國直接介入，伊朗做了表面的零星反擊後，川普就宣布以伊停火。這個停火基本有效，因為未涉領土爭議或要搶占地盤。

美國在最後關頭出手轟炸伊朗的核設施後，中國和俄國發聲譴責，卻遭前美國財政部助理部長比林斯利（負責反恐融資業務）則在X平台發文點出：「請大家記得，就是共產中國把建造濃縮鈾設施所需要的東西通通賣給伊朗，甚至把設計圖和測試用的同位素都一併提供給伊朗。」所以美國讓伊朗核設施蒙受重大損失，最大輸家是提供這些設施的中國。可以說，川普決定轟炸核設施，間接就是針對中國。大家應該記得，華為公主孟晚舟之所以被美國通知加拿大逮捕，正是因為她不顧美國的制裁而與伊朗暗通款曲的事被美國查知。未來，中國若敢膽侵略台灣，川普難道不會實現「轟炸北京」的諾言？

但中國最大的失敗還是它的「命運共同體」破產。習近平近期外交方針是與他國建立「命運共同體」，他去越南、馬來西亞、柬埔寨鼓吹，六月中旬以色列空襲伊朗後，習近平訪問哈薩克斯坦，在中亞五國峰會稱讚中亞命運共同體建設不斷取得新成就。成立了廿四年的上海合作組織，最早就包括這五國的其中四國，還有俄羅斯，以後再有印度、巴基斯坦、伊朗等參加。習近平要建立龐大的命運共同體，何不召開上海合作組織峰會，再邀請若干國家參加？可見他的重點是挖走這五個前蘇聯加盟共和國。他只說中國對中亞五國進出口由二○一三年至二○二四年，增長一一六％，年均增速達七．三％。但習近平沒有把進口與出口分開，就是避免洩露中國的順差。對伊朗則避而不提。

二○一六年一月，習近平訪問伊朗，雙方建立全面戰略夥伴關係，但這次以色列與美國修理伊朗，中國這個「全面戰略夥伴」溜到哪裡去了？

可見中國與他國的關係，口號叫得再響亮都是空的，中國衡量對自己有利的，才要人家去做；對自己不利的，就裝聾作啞。現在拉攏他國與中國建立命運共同體，目的只是推銷中國的剩餘產品，例如汽車、鋼鐵等中國剩餘物質，以避免「內捲」。近幾個月，中國出口量仍在增加，尤其是汽車，一旦他國察覺苗頭不對，也想出口產品給中國時，「命運共同體」就失效了，不會有中資企業去買，就算買也要用力壓低買價。所以中國與他國簽署外交協議，往往增添所謂「一個中國原則」，「台灣是中國一部分」時，他國也可把它當作歷史文件或垃圾處理。倘若連全面戰略夥伴都可以拋棄，那彼此之間還有什麼「命運共同體」？

（作者林保華是資深時事評論員）

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