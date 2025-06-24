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自由廣場》會考並非終點／跌倒後 我依然在跑

2025/06/24 05:30

◎ 李怡杉

學習是一場馬拉松，學生們奔向同一個目標：會考。我是剛參加會考這一關而暫駐腳步的跑者，正回望自己一路走來的風景與跌跌撞撞。

我從升上九年級的暑假起跑，每天全力以赴，按進度完成一疊又一疊作業，社會科課本反覆讀到連每課的圖片位置都能一秒指出。為了維持解題手感，我每天還分科額外練習一五○題考古題。放學後，我常留下來向各科老師提問，從一開始得問兩個小時、讓老師們苦笑得另約時間解題，到只要半小時就能釐清問題，讓我的模擬考成績蒸蒸日上，雖不是頂尖，但對我已是一個里程碑，讓我走進考場時，腳步多了一份底氣和自信。

會考當天下午兩點，陽光明媚，我的雙眼卻下著暴雨，剛對完答案的那一張紙，宛如跑者溼透的衣服，我哭了。不只因為努力沒有換得理想成績，更因為那份不甘心與落差深深刺痛了我，估算成績，連原本篤定的學校都進不了。該做的，明明都做了，卻沒能如願，那種挫敗感實在讓人無法釋懷。

我把自己鎖在房間獨自落淚，媽媽拍拍我的肩膀說「學習的路還沒結束，你雖然跌倒了，但只要繼續堅持，這一切都會成為你高中的最佳養分。」

我明白這次雖然輸了，但我還在跑，馬拉松從來不是比誰衝得快，而是看誰堅持到底、永不放棄！學測，我來了！

（作者是九年級應屆畢業生）

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