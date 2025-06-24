自由廣場》究竟誰才老調？ 用老調批評別人老調

◎ 沈言

賴總統發表〈國家〉講話後，沈政男醫師提出反對意見，但沈的論點，與過往質疑台灣主體論述的立場如出一轍，可視為典型代表。沈認為，這類說法卅年前就定型，賴總統是「老調重彈」。對於賴談話引用的考古與歷史材料，沈認為敘述順暢，卻難以構成有效說服。

但沈所謂的「老舊」，本身即是無力的指控。真理之所以長存，即是因不曾被推翻。左鎮人、大坌坑文化、南島語系的擴散與抗日史料，皆是累積而成的學術共識。其價值在於揭示：台灣自有演化脈絡，毋須附會中國。若只因時間久遠就把它視為無效，甚至用「台灣源於中國大陸」反論，徒然混淆了文化源流與主權邏輯。主權倘若由血緣決定，豈非除了非洲，其餘皆屬非法政體？這不是理解歷史，而是否定秩序。

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沈援引三國時期沈瑩，試圖勾起兩岸歷史連結。但根據《三國志‧吳主傳》記載，孫權派遣衛溫、諸葛直率萬人「浮海求夷洲、亶洲」，抓走數千人返國，如此舉措，只為補充勞力，並無治理建制。且沈瑩官職不詳，生卒年未明，若要藉此率爾主張台灣自古屬中國，無論在史料或法理，雙雙站不住腳。

沈質疑抗日事件能否構成主權論據，認為當時民人只是想「回歸祖國」，並不具建國意圖。此種看法忽略了歷史語境的侷限。彼時人民對國體與主權的想像，依附於舊有認知。用今日語彙要求彼時民眾具備現代建國意識，無異於期待石器時代發明飛機。而脫離語境的歷史詮釋，只會流於投射與扭曲。

至於「世界不承認」之說，只是凸顯台灣處境。依國際法「人民、領土、政府、主權」四者為構成國家的基本要件，台灣早已具備此四項，只因強權施壓，才被排擠在正式秩序的邊緣。那麼今天遭到打壓的，究竟是「台灣」這個名稱、「中華民國」這套憲制、二三○○萬人所選擇的政體與生活方式？還是三者皆然？

問題從非我們不夠資格，而是國際多數選擇沉默，這才是我們要共同努力的方向。

（作者是業餘樂手）

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