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自由廣場》以色列朝野一致對外 罷免無視台灣存亡的在野黨！

2025/06/24 05:30

◎ 林逸民

川普對伊朗的核計畫發動致命一擊，B2轟炸機如入無人之境，伊朗的空軍與防空體系渾然不覺，由中國協助深掘打造的福爾多地下核設施，遭碉堡剋星打出六個渾圓的大洞，已然全毀，舉世對美國來去自如的全球攻擊能力驚嘆不已，我們也注意到，美國事先派出另一組B2飛抵關島，對中國進行無聲的威懾。

當前，全球衝突並起，俄烏戰火未熄，以色列與伊朗又起戰端，中國正伺機而動，南海、台海、太平洋各處挑釁，美國為了因應伊朗事態，將原本於南海巡弋的尼米茲號航母戰鬥群調往中東，為防中國趁機滋事，藉「佯攻」名義，將B2調度過來，顯示美國密切關注台海的戰略平衡。

由此可知，台灣正處於戰略上前所未有的關鍵時刻，可能是千年一遇的機遇，也可能是重大的危險，端看全民能否團結一致走上正確的戰略決策。生死攸關的戰略層面以外，不論是川普關稅新政策，或人工智慧帶來的產業革新，樣樣都茲事體大，需要台灣人群策群力，殫精竭慮應對的重大挑戰。

當賴清德以總統的高度，將國內政治爭執先擺一邊，遞出橄欖枝，邀請在野政黨領袖聽取國安簡報，卻遭盲目拒絕，其理由是可笑的國內政局因素，國、眾兩黨以雞腸鼠肚，把國安報告當成「鴻門宴」，不想了解當前全球戰略，不關心台灣未來，只害怕自己被罷免。

罷免案通過者，被罷免人自解除職務之日起，四年內不得於同一選舉區為同一公職人員候選人，畢生經營的選區將由他人取代，形同政治死刑，這群在野黨立委身為民代，卻不在乎國家與人民的死活，只在乎自己的死活，正好向選民清晰說明必須罷掉這群立委的原因！

以色列政治內鬥也相當激烈，各在野黨平時對納唐亞胡恨之入骨，即使是執政聯盟內部也常起嚴重衝突，但面對不承認以色列存在、主張消滅以色列的伊朗，在野黨全面團結，最大在野黨領袖拉皮德堅定支持對抗伊朗，而這，才是民主國家的政黨競爭該有的樣貌。

台灣不必羨慕，我們也做得到，只要團結一致，對台灣成為富強正常國家有共識，第一步，就從大罷免、淘汰這批不適任在野黨立委開始。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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