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自由廣場》（北社評論）台灣新造山運動 「反共護台公民意識」新神山

2025/06/24 05:30

◎ 張葉森

電影「造山者」敘述台灣半導體產業終成今日台灣護國神山的艱辛締造過程。而台灣現在還有一座護國神山也逐漸形成，就是這次全台大罷免的底蘊「反共護台，公民意識」。締造者就是現在參與的罷團和志工群。

國民黨二○二四年國會擴權修法引爆「青鳥行動」，觸發這股自體免疫力。隨後國民黨變本加厲，擬訂「國家安全戰略法草案」意圖架空總統國安職權、修嚴選罷法連署須附身分證影本、阻擋「國安十法」、濫修財劃法，審理二○二五總預算濫刪濫凍「要讓人民有感」，加上為首的傅崐萁屢次率團訪中後返台必推爭議法案，更增國人視其為挑戰台灣主權的印象，激起「反共護台」的集體意識，如野火燎原，免疫力作用越來越強，也將至少廿四名藍委推向罷免投票的第三階段。

來自台灣民間的這股自體免疫力，表現在罷免運動中，不僅是對個別立委的問責，更象徵台灣公民意識的全面覺醒。首先，台灣當前面臨諸多經濟與社會挑戰，但是大罷免以捍衛憲政體制與國家安全為目標，展現對民主價值的堅守。第二，強化「反共護台」共識。面對中國的軍事與經濟施壓，台灣人民以罷免表明拒絕妥協。第三，催生年輕世代的政治參與，公民團體與網路平台串聯，讓草根力量成為改變政治格局的關鍵。正如同半導體產業鏈的環環相扣，生生不息。

國際舞台上，中國「戰狼外交」與地緣政治擴張引發全球警覺，而台灣作為全球半導體供應鏈核心，絕不能落入中國控制，此一國際共識日漸成形，美日澳歐盟等國的「新八國聯軍」聯防台海態勢已趨成熟，台灣成為全球安全的重要一環。但國民黨和民眾黨的許多爭議性舉動被視為風險，高度影響盟友對台灣的信心。全台大罷免的成功將向國際社會證明，台灣人民有能力透過「反共護台，公民意識」這座神山的民主機制自我修正，確保台灣國家安全與治理的效能。

全台大罷免是台灣的新造山運動，正以公民的力量，塑造更堅實的民主神山，與半導體產業並列為護台的兩大神山，不僅是對惡質立委的清算，更是台灣公民意識的集體宣言。半導體支撐台灣的經濟命脈，公民意識的崛起則守護台灣的民主靈魂，重塑台灣的未來。

（作者是台灣北社社長，醫師）

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