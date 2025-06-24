晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》注意中國神祕男／大舉徵購金門漁船 對台搞灰色滲透?

2025/06/24 05:30

◎ 郭索

一名活躍於社群平台的男子，近年在中國福建的城鎮與宗教活動中頻繁出現，從東山島關帝文化節到廈門的飲食紀錄，足見其當地關係匪淺，來往密切。他不僅常現身宗教活動，亦習於透過社群平台記錄個人動態，其動線與中共在閩南沿海進行對台滲透的統戰軌跡，有重疊之處。

在他過往的貼文紀錄，多次出現購買「金門籍」漁船與漁業牌照的訊息，對象明確、項目專一，包括CTR、CTS、CT0、CT1等具備實質漁業資格的登記標識。這類「金門籍漁船」倘落入對岸或第三方之手，恐被利用於製造灰色地帶衝突，或被充作民兵漁船、情報接駁、偽裝滲透等作戰用途。這絕非單純的個人交易，對我國離島安全環境極可能造成實質威脅。

最近，此人不再只用文字貼文徵求，更在桌面鋪上大筆現鈔，用厚厚鈔票堆陳強調「簽約立即成交、介紹費高達十萬元」的行銷話術，引發一波社群平台的轉發與熱議，完全不在乎曝露此交易案規模之大與行動之高調。如此明目張膽地徵購金門漁船，加上配圖的台灣漁船樣貌，已非偶發事件，而是系統性運作的一環。

「禦敵從嚴，料敵從寬」從此人活躍於福建沿海、介入特定宗教活動，長期徵購「金門船隻」的資金能力來看，其背後是否另有資源支持與統戰合作基礎，深值追蹤關注。這類人物往往成為中共操作「無聲入侵」的最佳中介人選，在灰色地帶穿梭自如，不易被即時辨識，但其危害卻極可能遠超過想像。台灣當局與民間應對此種交叉身分者提高警覺，建立早期預警與網路輿情監控機制，以防類似行動日益坐大。

（作者從事自由業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書