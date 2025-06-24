自由廣場》注意中國神祕男／大舉徵購金門漁船 對台搞灰色滲透?

◎ 郭索

一名活躍於社群平台的男子，近年在中國福建的城鎮與宗教活動中頻繁出現，從東山島關帝文化節到廈門的飲食紀錄，足見其當地關係匪淺，來往密切。他不僅常現身宗教活動，亦習於透過社群平台記錄個人動態，其動線與中共在閩南沿海進行對台滲透的統戰軌跡，有重疊之處。

在他過往的貼文紀錄，多次出現購買「金門籍」漁船與漁業牌照的訊息，對象明確、項目專一，包括CTR、CTS、CT0、CT1等具備實質漁業資格的登記標識。這類「金門籍漁船」倘落入對岸或第三方之手，恐被利用於製造灰色地帶衝突，或被充作民兵漁船、情報接駁、偽裝滲透等作戰用途。這絕非單純的個人交易，對我國離島安全環境極可能造成實質威脅。

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最近，此人不再只用文字貼文徵求，更在桌面鋪上大筆現鈔，用厚厚鈔票堆陳強調「簽約立即成交、介紹費高達十萬元」的行銷話術，引發一波社群平台的轉發與熱議，完全不在乎曝露此交易案規模之大與行動之高調。如此明目張膽地徵購金門漁船，加上配圖的台灣漁船樣貌，已非偶發事件，而是系統性運作的一環。

「禦敵從嚴，料敵從寬」從此人活躍於福建沿海、介入特定宗教活動，長期徵購「金門船隻」的資金能力來看，其背後是否另有資源支持與統戰合作基礎，深值追蹤關注。這類人物往往成為中共操作「無聲入侵」的最佳中介人選，在灰色地帶穿梭自如，不易被即時辨識，但其危害卻極可能遠超過想像。台灣當局與民間應對此種交叉身分者提高警覺，建立早期預警與網路輿情監控機制，以防類似行動日益坐大。

（作者從事自由業）

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