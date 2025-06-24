自由廣場》（李筱峰專欄）「不同意罷免」意味著什麼？

「我不同意罷免！」

「為何不同意？」

「我想不通幹嘛要罷免？」

「既然想不通，顯然不知道罷免的原因，那你為何反對？對不知道的事加以反對，很奇怪啊！」

以上是我和一位藍民的對話。既然不知道這次公民團體發起大罷免藍委的緣由，容我告訴你「不同意罷免」的意涵：

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不同意罷免，就是同意癱瘓憲法法庭（憲法訴訟法）

不同意罷免，就是同意藍白強行通過未經討論的違法、違憲的國會擴權（立委擁調查權，可以把任何私人公司叫來問話）。

不同意罷免，就是同意一一四年中央政府總預算案被藍白大砍二○七五億、另凍結二六○○億，直接影響人民的生活，國家的安危。

不同意罷免，就是同意濫刪濫凍軍事預算，弱化國防。（凍結國防潛艦預算，猛砍軍備維護費，我們不得有海鯤號潛艇、不得自製沱江艦，不能再有地表最強戰車，不能再有F-16V新進戰機，不能採購最精密的飛彈如NASAMS，陸海空潛射魚叉飛彈！而國軍業務費遭凍卅％，將不利重要武器裝備妥善率、不利強化戰訓整備及快速應變能力、不利國軍整體防衛作戰能力，更恐無法及時支援緊急戰備任務）

不同意罷免，就是同意將台海關係定位為一個中國架構下的國共內戰關係，讓台灣問題成為中國內政問題，一但中國侵犯台灣，國際社會無法支援台灣。（《兩岸人民關係條例》第廿九條修正草案）

不同意罷免，就是同意把海上禁限制區的管理權從國防部交給非軍方的海洋委員會，等於將第一線防衛權廢棄。

不同意罷免，就是同意國家安全戰略法可以架空總統。

不同意罷免，就是同意廢除民防系統，透過所謂「反戒嚴公投」，戰時無法戒嚴，戰爭、災變時須等立法院同意，拖延應變時效。且限制行政院動用緊急預算。

不同意罷免，就是同意將經濟部補助台電經費的一千多億全數減列，讓凍漲十六年的民生電價，一夕崩潰！

不同意罷免，就是同意大刪大砍行政機關業務費，包含行政、水電、印刷、交通等公務員日常最基本的業務支出，是公然霸凌全國公務員！

不同意罷免，就是同意刪性平預算、刪公視預算、刪打詐預算、凍中選會預算、刪農業部預算（衝擊老農津貼）、刪救災預算、刪NCC預算、刪新青安優貸、凍警政署預算、刪外交部預算，刪防疫預算（砍到剩六千元），凍結疫苗採購預算，還有剝奪長照、勞健保福利。

不同意罷免，就是同意開放中國企業醫療進入離島。

不同意罷免，就是同意縮短中配入籍年限，六年改四年，方便他們洗人口，而他們的家屬還可來台分蝕台灣健保。

不同意罷免，就是同意浮濫提案、黑箱作業、混亂表決。

不同意罷免，就是同意讓那個經常朝「共」的經濟犯繼續當中國國民黨黨團總召，讓全黨團淪為傅隨組織，貫策中共中央交代的任務，強化中共對台灣立法院的控制鏈。（傅崐萁在中國的四百多億「投資」將可順遂矣！）

總之，不同意罷免，就是鼓勵藍白在立法院毀憲亂政、癱瘓中央政府、削弱國防，影響國計民生，台灣覆亡指日可待！

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

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