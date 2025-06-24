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社論》中國「虛假主張」又一招

2025/06/24 05:30

最近在福建舉行的「海峽論壇」，年度統戰拜拜屬性被各方看穿，場面冷清，主辦的中共福建省委會仍賣力演出，試圖宣傳南島語族「福建起源說」，以佐證「閩台一家、中華一體」。（路透資料照）最近在福建舉行的「海峽論壇」，年度統戰拜拜屬性被各方看穿，場面冷清，主辦的中共福建省委會仍賣力演出，試圖宣傳南島語族「福建起源說」，以佐證「閩台一家、中華一體」。（路透資料照）

中國圖謀併吞台灣，手段千方百計，軍事脅迫、外交打壓、政商統戰、認知作戰、社會滲透、文化攻勢…無所不用其極。儘管民主台灣面對偌多挑戰，韌性十足，中國難以得逞，但其野心不止。最近在福建舉行的「海峽論壇」，年度統戰拜拜屬性被各方看穿，場面冷清，主辦的中共福建省委會仍賣力演出，試圖宣傳南島語族「福建起源說」，以佐證「閩台一家、中華一體」。

「福建起源說」宣稱台灣原住民，以及廣泛分布於南太平洋島國的南島語族，都源自福建。這一「民族起源論」，起於福建漁民一九九九年在海上撈到據說是古人類化石，經命名「海峽人」，且擴大解釋為台灣早期人類源自中國大陸，「兩岸人類同宗同源」。習近平去年四月會見密克羅尼西亞總統西米納時宣稱，「南島語族就是起源於福建…每次見到太平洋島國的朋友，我都感到很親切」。這段「牽親引戚」的外交辭令，被奉為聖旨，高掛平潭博物館，今年「海峽論壇」有節目以此為專題。

在政治掛帥的中國，一切都須為政治服務，考古、人類學或學術文化無以倖免。南島語族「福建起源說」撒出羅網，把這一分布廣闊的國際族群牽扯成「炎黃子孫、同宗同祖」，在中國或有自嗨功效，卻禁不起事實和學術檢驗。我國陸委會發言人梁文傑對此的回應言簡意賅：科學一定要在國際上得到認可，不是有權力的人說了算，「不然的話，其實所有的人都是起源於非洲，難道大家都要回非洲尋根」？

台灣原住民被公認為南島語族的起源之一，這一論證在國際學界具高度共識。以美國中情局的《世界概況》（The World Factbook）為例，指台灣有十六個由官方認定的原住民族群，是人類從太平洋到波里尼西亞擴散的起源地，這一說法獲大多數遺傳學、考古學及語言學資料的支持。南島語族約自公元前三千年到公元前一千兩百年，從台灣向南擴散，經由菲律賓、印尼東部，約公元前九百年到達斐濟、東加。其後再經兩百年，進一步航行遍布太平洋其他島嶼。

從而，原住民不僅是台灣現今各族群最早到的住民，也在分布西起馬達加斯加、東及復活節島、南至紐西蘭的南島語族中，有著無可取代的地位。台灣被視為南島語族的原鄉或祖居地，是因保有較純淨多元的南島文化。以語言學為例，台灣南島語言最受重視，總共約三十種原住民語，保存了多元豐富的南島古語特徵，顯示南島語族可能最早源自台灣，向外擴散。換言之，南島文化或語言的形成，主要在台灣發展而來，而不是在亞洲大陸東南沿海形成後才遷移台灣。

賴清德總統週日在「團結國家十講」首講的史觀，也與國際學界通說若合符節。他舉左鎮、大坌坑文化等歷史，闡明台灣自古有獨立生態系，在信史時代前，就有人類、動物、文化，且跟中國沒有關係；十七世紀下半葉施琅擊敗鄭克塽，台灣才開始被中國王朝統治。相形之下，以往史明的《台灣人四百年史》、星雲法師說「台灣沒有台灣人、台灣哪個不是中國人」及政大前校長郭明政「四百年前台灣社會還是衣不蔽體」等見解，都是從漢人角度所做論述；有如哥倫布「發現新大陸」，從白人觀點出發，無視美洲早已存在、且有原住民的事實。近年隨著事實逐漸彰顯，遠至紐西蘭的毛利人等南島語族，都有人前來台灣尋根。

事實上，從現代國家社會的民主自由角度看，台灣雖來自中國的漢人居多數，但漢文化與南島、荷西、日本及晚近的歐美、東南亞文化，先來後到，都已在這塊土地融合成多元、豐富的台灣文化。獨沽一味，甚或以「炎黃子孫」、「民族偉大復興」為口實，無視民主台灣與共產中國的不相容，只凸顯其封建和野心。

中國類似行徑近年常見。二○二三年八月，中國發布標準地圖，把與鄰國發生爭議的地區盡納入版圖，引發各國抗議，是為「畫地圖併吞術」，遭美國以「虛假的主張」斥之。同樣地，中國以「一中原則」欺壓台灣、脅迫各國，還使出各種花招企圖製造假象，讓國際社會誤認台灣已遭併吞。跨國企業、航空旅遊、服飾精品、國際組織、學術機構…標示台灣時，常受中國脅迫，強加「中國一省」、「中國台灣」、「中國一部分」等字眼，都是阿Ｑ式精神勝利法的慣用伎倆。

假的真不了，中國在國際屢有「謊言帝國」、「造假王國」名號；南島語族「福建起源說」同樣難以得逞，反貽笑國際。

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