自由廣場》給TPASS時間 也給交通轉型一條路

◎ 魏思源

TPASS通勤月票自二○二三年七月上路，外界對其效益看法不一。交通部最新公布的「一一三年日常使用運具調查」顯示，公共運輸市占率僅小幅提升○．九個百分點，仍未回到疫前水準，部分聲音質疑政策成效有限。然而，若僅憑短期數據評斷TPASS，不僅過於倉促，也忽略其背後更深層的政策意涵。

TPASS的最大意義，在於減輕跨縣市通勤族的交通壓力。對許多上班族與學生而言，每月高昂的交通支出早已成為日常負擔。透過定額月費整合捷運、公車、台鐵等大眾運輸，TPASS不只省荷包，更讓通勤生活多了一分彈性與便利。

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這項政策同時肩負交通轉型的目標。在多數民眾習慣仰賴汽機車通勤的情況下，TPASS提供誘因，鼓勵民眾重新評估公共運輸的可行性。雖難以短期見效，但若能持續優化系統可靠度與搭乘體驗，將有助於改變通勤文化，減少碳排與壅塞。

然而，要讓TPASS發揮更大效益，還有兩個關鍵。其一，是補上「最後一英里」的接駁設計與服務整合。不少潛在使用者在家與站點、公司與車站間，仍面臨接駁不便的問題。交通部應進一步要求地方政府投入資源，整合如幸福巴士、幸福小黃等在地接送服務，並與月票制度串接，打造完整的通勤解決方案。唯有從需求出發設計配套措施，才能真正促進交通工具的轉移。

其二，是避免陷入「低價迷思」。補貼票價固然重要，但若運輸品質不佳、班次紊亂、轉乘不便，終將使民眾回流私人運具。與其一味壓低價格，不如提升服務效率與舒適度，讓大眾運輸融入日常生活，而不只是偶爾的退而求其次。

此外，TPASS還有助於縮短城鄉距離。當通勤變得可負擔且方便，將促進人流與資源在區域間流動，為均衡發展奠定條件。

TPASS不是萬靈丹，但它是一個朝向公平與永續邁進的起點。與其過早否定，不如給它一點時間，也給政策更多調整與完善的機會。

（作者從事資訊業）

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