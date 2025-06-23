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自由廣場》（胡，怎麼說）七二六，因為愛，我們「同意」…！

2025/06/23 05:30

◎ 胡文輝

七二六，因為愛台灣，我們「同意」罷免廿四個藍委！

七二六，因為愛中華民國，我們「同意」罷免廿四個藍委！

七二六，因為愛民主自由的生活方式，我們「同意」罷免廿四個藍委！

七二六，因為愛自己及子孫免於中共專制統治的恐懼，我們「同意」罷免廿四個藍委！

七二六，你投「同意」票，罷免任何一個藍委，就是罷免傅崐萁，就是拒絕王滬寧，就是拒絕習近平，就是拒絕中共併吞台灣，就是拒絕中共消滅中華民國！

七二六，罷免吉日正逢時，依農民曆，當天宜「修造、拆卸、解除、掃捨、動工、破土…」，割闌尾、罷爛委正是時候。

七二六，你的每一張「同意」罷免藍委票，都可以救回被藍白傅崐萁們仗席次多數、選票少數的「偽民意」，「竊據」、「綁架」、「蹧蹋」的立法院，讓傅崐萁們不能再無法無天毀憲亂政禍台灣，讓民主憲政、程序正義在立法院重新光復。

七二六，你的每一張「同意」罷免藍委票，都發揮遏阻台灣被藍白推入中共一黨專政黑洞的剎車作用，不少人認為罷藍委就是「剿匪」，用選票打敗中共在台的邪惡代理人，的確直指核心。

七二六，我們要用「同意」罷免藍委票，贏回立院、贏回台灣、贏回民主憲政、也贏回自己。

七二六，我們都選擇「左」，我們那天都是「左派」，因為罷免票左邊是「同意」罷免立委徐巧芯、王鴻薇、羅智強、張智倫….等廿四個名字。

七二六，就是是人民自主、依國民主權原則創造出的「期中選舉」，罷團在赤、藍、白、黑、金、地方執政、派系角頭等多重惡勢力夾殺下，奮力突圍，完成高門檻的一階、二階連署，創造台灣民主新典範。正如湯馬斯．孔恩所說「革命是世界觀的改變」，大罷免就是一場革命，一場台灣民主「典範轉移」到更高境界的革命！

七二六，大罷免，是台灣存亡的大選擇，不是政黨勝敗之戰！朱立倫、黃國昌藍白夥同，以無所不用其極卑劣手段阻抗大罷免，必將在民意浪潮下碎裂成為歷史的泡沫！民進黨若誤認可以坐觀成敗、穩坐浪頭，恐將慘摔到深淵！

（作者為資深媒體人）

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