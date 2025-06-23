自由廣場》購物節狂攻台灣市場 「拼多多」的背後…

◎ 吳哲文

近期，趁中國電商業者又一個人造的購物節︰六一八的機會，「拼多多」在台發動大規模的行銷攻勢，不僅在台灣網站大打廣告，還四處招募網紅宣傳，大有擴大經營台灣市場態勢，但在這波攻勢背後，拼多多到底面對什麼樣的處境、對台灣產業與消費又會有何衝擊？

首先，拼多多此次作法，其實是其營運局勢內外交迫下的產物。

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在外，其子公司Temu受到美國對中國進口商品一度高達一四五％的報復關稅、及廢止「八百美元以下小額包裹免關稅」措施的雙重打擊，能挹注給母公司的營收及利潤雙雙下滑；在內，拼多多過去擅長低價多銷策略，終因受美國對等關稅衝擊，惡化加工出口產業的就業景況，及中國內需消費信心的持續低迷，而終於在其內國市場觸礁，導致今年第一季的營收低於市場預期、淨利相較去年同期更暴跌四十七％；這些都是拼多多必須試圖向外開拓更多市場，以試圖和緩其不利處境的動力。

拼多多的背後，代表的是中國製造業過剩產能，及用低價商品與削價競爭等等的手段，打垮他國在地製造業與電商產業的企圖，不利於各該國家的本土產業；更嚴重的是，拼多多在以低價商品吸引消費者時，粗製濫造、品質低劣的商品，伴隨的是「反正壞了再買新的就好」、鼓勵過度消費，而非追求精緻且耐用的商品，降低浪費的消費文化，這些對受其行銷攻勢影響的國家來說，顯然都不是好事。

因此，在台灣與美國關稅貿易談判目前仍然結果未定的同時，無論是為了使用者的個資安全、抑或是為了台灣產業與消費文化起見，筆者認為，政府有必要儘速拿出對策，包含廢止中國對台出口小額包裹的免稅措施、透過立法及行政措施有效控管拼多多APP等等，亡羊補牢，為時不晚！

（作者從事服務業、兼業作家）

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