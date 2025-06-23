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自由廣場》「假航點真軍運」中共貨機疑暗援伊朗的算計

2025/06/23 05:30

◎ 衛重華

近日「中國貨機疑似秘密支援伊朗」事件，再度揭示中共以軍民融合、國際掩護與認知操控為核心的地緣布局策略。以色列對伊朗展開大規模報復性打擊後，三架中國波音七四七貨機分別自不同機場起飛，航經中亞，卻在接近伊朗時全部失聯，無一進入歐洲領空，儘管其航行申報目的地為盧森堡，這種「掛羊頭賣狗肉」的操作手法，極可能是掩護軍事物資運輸的典型做法。

波音七四七具大宗貨物、重型裝備長距運輸的能力，且多被用於軍工或政府合約運輸，被中共選為隱性輸送工具，已足具警訊。英國專研中國與中東關係的學者吉塞利指出，中國顯然是基於地緣戰略利益的維穩考量，倘若伊朗政權崩潰，不僅撼動中東局勢，衝擊原油供應，也將摧毀中共一帶一路通往波斯灣的佈局，甚至打亂與俄羅斯共構的反美陣線。換言之，北京早非「中立第三方」，而是主動協助德黑蘭撐過戰爭衝擊的暗中盟友。

更令人警惕的是，這三架貨機未由中共國企名義營運，而是掛靠盧森堡的Cargolux公司，以歐洲企業包裝成功混淆雷達追蹤與國際監管。Cargolux雖稱未使用伊朗領空，但未明確否認是否為中國飛機調度貨物，也未交代載運內容，此等曖昧回應，反而加深外界質疑。在軍援物資運輸常以「商業貨物」之名掩飾實際內容的背景下，這三架航班顯具高度軍事性質。

此事不僅關乎以伊戰事，更暴露中共在中東衝突中的雙面角色：一方面假借「和平發聲」，一方面卻在背後實質支援區域強權伊朗對抗以色列與西方陣營。面對此等灰色運輸行動，國際社會若再以經濟利益為由縱容中共擴張，終將引火燒身。台灣作為最前線民主防線，更應嚴密監控中共類似戰略手法是否已外溢至亞太周邊，特別是「軍用轉民用」與「假航點真軍運」等模式，皆可能在台海突發事變中重演。

（作者為軍人）

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