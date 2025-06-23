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自由廣場》《看不見的台灣？》 看見民主化進程！

2025/06/23 05:30

◎ 洪昱睿

六月十三日，由美國導演葛靜文導演的紀錄片型電影《看不見的國家》在台上映。當電影一上映，筆者立刻前往影城觀影了，是當天的第一場次。

筆者認為，這部片最重要的是，它聚焦在「台灣的民主化進程」，及「蔡英文前總統執政的八年期間」，台灣發生了什麼樣的變化。這兩點是此片重中之重。

事實上，它亦很清楚地紀錄了台灣歷史，從荷蘭、西班牙、鄭氏東寧、清帝國、日本帝國，到「真正兩岸同屬一中」的中華民國統治台灣的一九四五年至一九四九年，再到國民政府政權流亡至台灣的歷史脈絡。

本片最重視的「台灣民主化進程」則敘述包括「開放黨禁及報禁」、「美麗島事件」、「李登輝前總統繼任總統」、「野百合學運」、「李前總統訪美」、「中共試射飛彈武嚇台灣」等等，一直到十一年前的「太陽花運動」，甚至「香港反送中雨傘運動」，都有觸及與一定程度的刻劃。

本片訪談了許多的現任或已卸任的國內外政治人物以及專家學者，很公平地，也有訪談馬英九前總統，提及了他任內的政策及主張。

其實本片原先預計上映到六月十九日，時間可說是非常地短暫。筆者曾向社群平台上此片專頁的小編詢問，是否能延長上映期間等問題，小編回覆，他們無法干涉影城的商業行為，但是他覺得，愈多人前往觀影，就愈有可能讓影城決定加開場次。

確實後來，經口耳相傳，影城延長上映期間，也加開許多場次。讓希望前去觀影的朋友們，有更多的機會觀賞。

筆者認為，本片絕對是今年到目前為止，台灣最有意義的一部紀錄片型電影。但由於內容有些暴力場面不適合小朋友觀看，所以訂為十二歲以上才能觀看的輔導級電影。

身為台灣人，要知台灣事，符合年齡的台灣人，如果尚未觀影的，還請把握時間前往觀影，這部片對台灣、對國際來說都非常重要！

（作者為語文工作者）

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