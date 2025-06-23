自由廣場》從抄死人名冊到潑活人髒水 國民黨的「腳尾飯」戲碼！

◎ 林志翰

當罷免投票日定在七月廿六日的三階號角響起，國民黨立委羅智強、洪孟楷等人便迫不及待地站上鎂光燈前，聲嘶力竭地控訴連署書存在高達十三萬、甚至十五萬份的「無效份數」。他們高聲質問檢方何時才要搜索民進黨，試圖營造司法辦藍不辦綠的假象。

看似正義凜然的控訴，只不過是國民黨偷換概念的招數，將「重複連署」造成「無效份數」的結果與「偽造文書」、「死亡連署」等刑事犯罪劃上等號，企圖抹黑公民罷免團體，更圖鬥臭民進黨。

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中選會的說明非常清楚，「重複連署」無關死亡連署或偽造情事，若有偽造將循例告發。罷藍委中絕大多數的「無效份數」源自於一階提議罷免的民眾，依法不能在二階重複連署。正因罷團無法得知一階連署的最終有效名單，最穩妥的作法，就是呼籲所有支持者，無論一階是否參與，都在二階再次連署。中選會依法剔除重複連署造成的「無效份數」，這是完全合法的行政程序，這跟偽造文書、死亡連署、惡意造假，根本是風馬牛不相及的兩回事。國民黨立委集體潑髒水，難怪會成為民意反撲的對象。

國民黨主導的罷綠委第一階段提議中，不僅死亡連署數量驚人，連最基本的連署合格率都慘不忍睹，多個案子的不合格率竟高達九成以上！一個連第一關罷免都走得荒腔走板、連署書像廢紙一樣被剔除的政黨，今天竟有臉皮指著對手在第二階段連署的無效份數，大吼「大罷免大無效」？如果國民黨如此在乎連署的「純淨度」，怎會出現抄寫名冊的偽造文書情事，造成全台各黨部遭到司法起訴。

如果說，抄寫名冊、假冒簽名等偽造文書作為是令人不齒的「腳尾飯一．○」，那麼，這種刻意操弄數字、羅織罪名，對公民罷免團體、對民進黨乃至於對司法進行系統性抹黑的行為，就是惡質升級的「腳尾飯二．○ 」。

國民黨不檢討自身在國會中的擴權行徑與爭議法案，面對民意反撲時採用最惡劣的烏賊戰術，用混淆視聽的數據去汙衊罷免行動的正當性。當國民黨高喊「檢方快辦」，對十一％的無效連署感到「震驚」時，自己發動罷免時那高達九成多的不合格率，怎沒有任何羞愧之意？

公民罷免團體一步一腳印力行公民實踐，引動全台大罷免潮，下一步就由人民做最終審判！七月廿六日大罷免大成功，還給台灣一個沒有紅色勢力介入的國會。

（作者為國中數學老師）

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