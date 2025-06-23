社論》大罷免：救台灣的民主聖戰

由公民團體推動的罷免捲起如此龐大的浪潮，不僅是台灣實施民主以來僅見，更是翻轉藍白造成國會亂象的關鍵決戰。（資料照）

大罷免邁入決戰時刻。中選會上週五（二十日）審定首波罷免案，宣告國民黨立委傅崐萁等二十四案，以及停職中的新竹市長高虹安罷免成案，將於今年七月二十六日舉行投票。而部分罷藍委案仍需補件，有待罷團最後努力。由公民團體推動的罷免捲起如此龐大的浪潮，不僅是台灣實施民主以來僅見，更是翻轉藍白造成國會亂象的關鍵決戰。

罷免與選舉、創制、複決明載於憲法之中，是公民的基本權力。然而，在民主國家只有選舉是定期舉行，其它三項民權則無常態性實施，且因選舉被視為選民與政治人物的契約，有明確的任期約定，因此提出罷免往往會受到「輸不起」、「浪費社會資源」等指責。然而罷免宛如政壇除垢的清潔劑，而且規定罷免在公職人員任職滿一年後始得提出，等於是對「一年試用期」表現不好可以提前解約的概念，罷免因此具有合法性與正當性。以面臨罷免的藍委而言，一年多來，因為藍白合造成國會過半，便肆無忌憚推動國會擴權，違憲亂政，卻沒有人可以約束，加上中共可能犯台，如果不能及時阻止藍白的胡作非為，台灣還有明天嗎？還有下次選舉嗎？何況罷免案帶來正面效應，不乏其例。當年韓國瑜擅長插科打諢，形成民粹風潮，竟以黑馬之姿當選高雄市長，但是上任後仍以冷笑話治市，因而一事無成，並且顯露親中傾向，尤要者，上任半年即宣布將參選總統，顯然高雄市長職位已無法滿足個人的野心，乃激怒高雄市民，被以超過當選時的票數遭到罷免。韓國瑜的「貨出去、人進來、高雄發大財」，證明只是空話一場。但新市長上任後，積極籌劃科學園區吸引投資，強化公共建設與文創產業，更爭取國內外巨星赴高雄開演唱會，形成有口皆碑的「演唱會經濟學」，促使高雄由沒落的工業城市，開展出新的城市風貌，市政滿意度經常領先全台。可見，高雄選民罷免韓國瑜，救了一個向下沉淪的城市。

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相較於罷免韓國瑜是救一個城市，對藍委的大罷免則是為了救一個國家。因為藍白在充滿仇恨值的傅崐萁、黃國昌等政客主導下，完全拋棄理性論辯、溝通，強勢通過各種法案，意圖輾壓堅持本土路線的民進黨，取悅中共。藍白無視民眾福祉與國家安危的作法，如果沒有及時踩煞車，另換駕駛，此一喪屍列車將開往何方，令人憂心。事實上，才上任一年半，藍白立委違憲亂政之舉，已經罄竹難書，人神共憤。首先是利用國會改革之名，行擴權之實，意圖集無限擴大的調查權與不容質疑的質詢權於一身。例如國會有權約談民間企業，要求提供公司營運機密；對官員的答詢增加不得反質詢的懲罰。尤有甚者，要求總統必須到立法院進行國情報告，並接受一問一答的質詢。加上，杯葛考試、監察院人事，企圖限縮其職權，而對憲法法庭，則加嚴其釋憲的門檻與難度。幸而，藍白的擴權之舉，多數遭憲法法庭判決違憲。

除了擴權，藍白更有兩大罪狀。其一，是以修改財劃法搶奪中央財源，全力挹注於藍白執政縣市。這樣財政分配出於私心，而非如何更有利於台灣的公共建設、社會福利與經濟發展。但亂刪預算卻自食惡果，中央在無法支應下只好統刪地方的一般性補助款二十五％；而藍營執政縣市長既未規勸其黨籍立委理性審查總預算，甚至幸災樂禍，等到引火上身，才跳出來向行政院抗議。由此可見，藍白亂刪預算，並無任何政黨可以成為贏家，反而形成惡性循環，全民同受其害。另外一大罪狀則是大幅刪凍國防預算。中共企圖以武力併吞台灣日益明顯，中共軍機艦頻頻騷擾台灣，更可能對台發動奇襲。面對此一威脅，抗中保台的唯一方法，就是增加國防預算，展現防衛決心，才能「天助自助者」，一旦中共武力犯台，美國等西方才會力挺台灣，幫助台灣對抗獨裁中國。然而，弱化台灣防衛，似乎已是藍營的基因。在陳水扁主政時期，獲美國同意售台八艘柴電潛艦，因此在二○○五年提出特別預算，卻遭藍營全力杯葛，光在程序委員會就阻擋六十九次之多，使潛艦採購胎死腹中，否則台灣早有柴電潛艦巡弋台海，對中共軍事行動形成反制。到了今天，國造潛艦仍是藍委大力杯葛的目標，有位「比中指」立委提出凍結相關預算，更輕蔑嘲弄「浮起來就有錢」，這樣的立委被提出罷免，不正是天道輪迴，剛好而已。

總之，藍白立委才就職一年多，就已經讓國家陷於崩壞、癱瘓的危機，面對中共日益加劇的軍事壓力，台灣已經沒有再等兩年半的本錢。而且相較於一些激進手段，罷免是體制內最和平的改變，主要目的在於要求藍委以台灣兩千三百萬人的生命、財產為念，與台灣人民站在一起。大罷免是一場「內除國賊、外抗強權」的民主聖戰，它將呈現最新的主流民意，對畸形的國會生態進行撥亂反正，使台灣能安然度過地緣政治衝突的危機，讓民主自由得以永續傳承。

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