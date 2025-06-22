自由廣場》擴增倍率減入學缺額 非唯一良方

◎ 溫順德

大學招聯會拍板，自一一七學年度起，申請入學篩選倍率，由三倍放寬為四倍，增加考生甄試機會。以擴增倍率為手段，不惟徒增考生負擔，且不利於大學選才，並非解決缺額良方，相關單位得再斟酌。

先就考生角度而言，在所有入學管道中，申請入學最為繁瑣，甄試所需開銷也大。學生通過一階篩選，必須上傳備審資料，製作過程費時耗力，甄試又得南北奔波，交通住宿所費不貲，弱勢家庭難以負荷。貿然放寬篩選倍率，更多考生進入二階，錄取機率相對降低，不少考生白忙一場，且又重創學習自信。尤其各校系備取生，統一分發一旦落榜，已接近六月中旬，距七月的分科測驗，僅剩一個月多時間，恐難考出理想成績。擴增一階篩選倍率，勢必加重考生壓力。

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再就大學選才來說，後段大學分發不足，固為供需因素導致；而醫科頂大遭路過，則為制度失當使然。放寬各系篩選倍率，頂大缺額雖能化解，但考生志願往上填，不惟私校面臨挑戰，文組科系更受衝擊，勢將出現更多缺額。進入二階學生變多，口面試的人員調配，必然造成各系壓力，學習歷程檔案審閱，尤其加重教授負擔，甄試品質更受挑戰。教育部稱反映民意，希望放寬篩選倍率，爭取更多甄試機會，但試務如未能配合，反卻引發其他弊端，絕非正本清源之策。

現行申請入學制度，每生可填六個志願，然考生志願數過多，重榜情形必然嚴重。頂大為搶優秀學生，規定可選五至六系，學生執著名校情節，悉數選填同校系組，重複錄取情況頻仍，分發當然出現缺額。若增申請入學志願，最多可選填五十個，考生填完志願序後，再由電腦進行篩選，至多通過四個校系，再行參加二階甄試。考生不受志願限制，可依志趣放膽選擇，不惟減少高分低就，抑或高分落榜現象，甄試撞期也得紓緩，更能解決缺額問題，方為一勞永逸良方。

招聯會大會雖決議，篩選倍率擴為四倍，但距一一七年上路，仍有溝通轉圜空間。盼招聯會集思廣益，摒棄放寬倍率思維，而轉由志願數著手，修訂周延完善配套，徹底根除制度沉痾。

（作者為高中校長）

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