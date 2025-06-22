晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》別扯和談先談垃圾／ 陳玉珍請跟中國說 死豬別漂到金門

2025/06/22 05:30

◎ 陳文卿

金門海灘日前發現一頭海漂的死亡豬隻，經採樣送檢後，確認非洲豬瘟陽性。又讓防疫單位累翻天，除第一時間完成現場消毒與豬屍焚燒掩埋作業外，並緊急啟動周邊畜牧場全面消毒防疫機制。

自一九九八年中國首度爆發非洲豬瘟疫情以來，全球無不風聲鶴唳，聞豬瘟而色變。台灣不僅農業機關首當其衝，機場海關對旅客攜帶肉品入境更嚴密稽查，滴水不漏將疫情阻絕於境外。環保機關也在廚餘回收再利用政策上做大幅變革，對廚餘養豬再利用層層把關，嚴格要求高溫蒸煮，防範含非洲豬瘟的豬肉流入畜牧場，而讓畜牧場感染，

在農業、環保機關緊密合作下，國內的畜牧場得以安全守住而未淪陷。相對於東南亞諸國，甚至日本，台灣的防疫情成績也受到世界動物衛生組織（WOAH) 的肯定。然而，我門付出的代價是很大的。

非洲豬瘟疫情未爆發前，國內廚餘約六成是採養豬再利用，養豬場除可快速有效將各種混雜廚餘消化外，更重要的是大幅降低進口飼料成本的支出，兼具環保、資源循環與經濟效益。

當然，生質能利用、堆肥發酵也是有效的廚餘再利用方式，但無可否認的是，成本相對較高，去化量也較有限。而這一切都是非洲豬瘟惹的禍！而非洲豬瘟又都來自中國。

長期以來，金門環保機關最頭痛的問題是，除了處理當地垃圾外，更須耗費大量人力物力去清除處理從對岸漂來的大量垃圾。將含病毒的非洲豬瘟死豬直接拋到海裡，漂流到金門來，更是非常惡劣且須嚴予譴責。

國民黨立委陳玉珍日前曾說，如果中國攻打金門，她願意親自與中方對話。姑且不論這個情況是否會發生，但建議陳玉珍何妨牛刀小試，先去找中國談，請中國管好自己的垃圾問題，約束農民不要將死豬丟到海裡毒害金門。能做到這一點就功德無量了，能不能勸阻住不武力攻打金門，先看看能否擋下垃圾吧。

（作者從事環保服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書