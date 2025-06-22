自由廣場》別扯和談先談垃圾／ 陳玉珍請跟中國說 死豬別漂到金門

◎ 陳文卿

金門海灘日前發現一頭海漂的死亡豬隻，經採樣送檢後，確認非洲豬瘟陽性。又讓防疫單位累翻天，除第一時間完成現場消毒與豬屍焚燒掩埋作業外，並緊急啟動周邊畜牧場全面消毒防疫機制。

自一九九八年中國首度爆發非洲豬瘟疫情以來，全球無不風聲鶴唳，聞豬瘟而色變。台灣不僅農業機關首當其衝，機場海關對旅客攜帶肉品入境更嚴密稽查，滴水不漏將疫情阻絕於境外。環保機關也在廚餘回收再利用政策上做大幅變革，對廚餘養豬再利用層層把關，嚴格要求高溫蒸煮，防範含非洲豬瘟的豬肉流入畜牧場，而讓畜牧場感染，

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在農業、環保機關緊密合作下，國內的畜牧場得以安全守住而未淪陷。相對於東南亞諸國，甚至日本，台灣的防疫情成績也受到世界動物衛生組織（WOAH) 的肯定。然而，我門付出的代價是很大的。

非洲豬瘟疫情未爆發前，國內廚餘約六成是採養豬再利用，養豬場除可快速有效將各種混雜廚餘消化外，更重要的是大幅降低進口飼料成本的支出，兼具環保、資源循環與經濟效益。

當然，生質能利用、堆肥發酵也是有效的廚餘再利用方式，但無可否認的是，成本相對較高，去化量也較有限。而這一切都是非洲豬瘟惹的禍！而非洲豬瘟又都來自中國。

長期以來，金門環保機關最頭痛的問題是，除了處理當地垃圾外，更須耗費大量人力物力去清除處理從對岸漂來的大量垃圾。將含病毒的非洲豬瘟死豬直接拋到海裡，漂流到金門來，更是非常惡劣且須嚴予譴責。

國民黨立委陳玉珍日前曾說，如果中國攻打金門，她願意親自與中方對話。姑且不論這個情況是否會發生，但建議陳玉珍何妨牛刀小試，先去找中國談，請中國管好自己的垃圾問題，約束農民不要將死豬丟到海裡毒害金門。能做到這一點就功德無量了，能不能勸阻住不武力攻打金門，先看看能否擋下垃圾吧。

（作者從事環保服務業）

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