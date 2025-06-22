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自由廣場》金門不能變香港 地方代表豈能擅自與中共談判？

2025/06/22 05:30

◎ 蕭錫惠

近日國民黨立委陳玉珍拋出「戰時金門可未經中央授權，逕與中國談判」的驚人主張，不僅引發社會譁然，更直接挑戰中華民國憲政體制與兩岸關係基本法治原則。

此種言論不僅失格，更可能違反《兩岸人民關係條例》、《國家安全法》及刑法相關規定，必須嚴肅看待。

根據《兩岸人民關係條例》第四條及第五條明文規定，任何與中國進行之政治性談判，須經總統授權並由中央政府統一指派，地方政府或個人根本無權僭越。

陳玉珍身為現任立法委員，竟公開表示金門可自行與中共商談，無異於主張地方脫離中央統一指揮體制，開啟「一國兩制」地方版本，令人震驚。

我們不能忘記，香港的今日，正是台灣的明日借鏡。當年中共承諾「港人治港、高度自治五十年不變」，港人一度誤以為可透過地方選舉與北京保持互動空間。

結果呢？二○一九年反送中運動爆發後，北京不但撕毀承諾，還強推《港區國安法》，全面清算異議者、收編立法會、摧毀新聞自由，連教科書都要經過審查。

曾經自豪的亞洲自由港，今日已淪為極權示範區。若今日金門可逕與中共談判停火，明日是否馬祖、澎湖也可循此模式「各自表述」？

這不僅是對台灣主權的分裂，更形同打開「和平協議」的後門，讓中共得以繞過總統與國軍指揮體系，分化瓦解台灣。

主管機關應依法究責，釐清此言論是否已構成《國安法》第二條「意圖危害國家安全」或《刑法》第一○四條「意圖使國土隸屬他國」之嫌。同時，立法院亦應啟動倫理調查程序，評估陳玉珍是否違反立委職責與忠誠義務。

國家主權不容交易，戰時指揮不容僭越！金門不能變成香港，台灣也不能成為第二個西藏！歷史的教訓血淋淋擺在眼前，任何一位立委若試圖以地方身分逕向敵對政權示好，人民絕不會坐視。

（民進黨美東黨部前評議委員）

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