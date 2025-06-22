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自由廣場》三階開跑：清除內賊 守住防線

2025/06/22 05:30

◎ 史里

烏克蘭日前發動代號「蜘蛛網行動」，以無人機成功突襲俄軍空軍基地。大量無人機藏於卡車與木棚，深入敵境、低成本卻重創敵人，被譽為「現代木馬屠城」，震撼全球。

這場行動對台灣釋出三大警訊：無人機已是現代戰場的主角；低空慢速攻擊難防；中國極可能仿效。我國國安局也曾警告，數千名失聯中國籍人士潛伏台灣，若於重要設施預藏無人機，將成嚴重國安破口。

更令人憂慮的是，近日中國網民在「小紅書」發布花蓮空軍基地空拍影片，雖國防部稱其合成，但中國透過社群滲透與認知戰的手法，已日益加劇。

而今，三階罷免邁入關鍵階段。中選會完成審查連署，已有廿五件罷免案成立，涵蓋多位國民黨立委與新竹市長高虹安，投票預定七月廿六日舉行。以民間公民團體為主發起的大罷免行動，第一階段正確率高達九十六％；反觀國民黨反制全數失敗，且九十六％為幽靈連署，已遭司法調查。

大罷免不只是政黨對抗，而是全民自救、清除內賊的國安行動。若讓親中立委繼續癱瘓國會、阻擋軍事改革，就等同讓木馬潛伏城內，隨時可能引爆。

烏俄戰爭提醒我們：最大風險不是敵人強大，而是對內部破口視若無睹。美方多次對台示警，要求強化自我防衛、推動軍購與改革，並明指國民黨勿再杯葛國防預算。這不只是台灣能否自保的問題，更關係印太區域穩定。

這一票，是清除破口、守住國安的關鍵。 請每一位公民在七月廿六日返鄉投票，投下護台神聖的一票。

三階罷免不是單純投票，而是全民護台的起點。三階罷免投下同意票，就是破除內賊木馬，守住國安防線。

（作者為台南市市民）

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