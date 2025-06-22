自由廣場》大罷免寫下感人的歷史紀錄！

◎ 王崇堯

中選會於六月二十日公告首波罷免連署的審查結果，共有廿五案成立，將於七月廿六日投票。這真是公民罷團勝利的一刻，也為大罷免留下感人的歷史記錄！

想想二千年前的雅典，就有了淘汰政治人物的罷免制度。它是一場負面人氣的競賽，看誰違背了社會規範，並對公民秩序構成威脅，而由公民投票來驅逐他們。這種將政客名字寫在陶片，作為投票來罷免，主要是防止政客權力的擴大胡作非為。

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以陶片罷免政客成為雅典民主的珍貴文物，陶片上會寫上如「出賣者」、「叛徒」、「誹謗者」、或「罪魁禍首」等等不滿語言，它可以補充編年史遺漏的歷史片段，避免將來這段歷史被政客們遺忘或誤寫。值得一提的是，民主的雅典也有一些監管機制來讓罷免活動公正的進行，不受外力干擾。

在此，我們也誠心呼籲藍營執政縣市的地方選委會，必須依據中選會的規定來公正執行，不要因政治立場及私心而知法犯法，而成為台灣人民的「出賣者」。

想想今日台灣公民進行的大罷免行動，不就是因藍、白立委在立法院的毀憲亂政及通過諸多出賣台灣的親中法案，而感受到空前未有的不安，進而群起反對這些出賣台灣的政客嗎？此時的台灣人民正如古時的雅典公民一樣，對其「出賣者」進行一場攸關我們未來生存的罷免活動及投票；而這已經不是這些人應當或不應當被羅免的問題，而是我們能或不能在台灣這塊我們所愛的土地上，我們和我們的後代子孫能否繼續和平、民主地繁榮及生存下去！

感謝所有參與的公民罷團，為台灣政治史創下驚人的罷免記錄，同時也留下一段感人的歷史記錄。

（作者為前台南神學院院長）

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