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自由廣場》0726罷藍委 讓國家恢復正常！

2025/06/22 05:30

◎ 林正二

中選會公佈首波罷免案，共有國民黨立委傅崐萁等廿四案，及停職中的新竹市長高虹安罷免案成案，將於七月廿六日投票，另有七件罷免藍委案尚在補件或查對程序。攸關台灣生存發展，國人應踴躍投票罷免藍委，讓國會恢復正常運作，台灣才能邁向成熟的民主國家，持續自由前行。

全世界沒有一個民主國家，像台灣的在野黨立委這樣聯合敵國要消滅自己的國家。台灣不是正常的民主國家，在野黨沒有台灣的國家認同觀念，尤其是國民黨「一中情結」強烈，失勢後，根深蒂固的「黨國一體」思維造成的威權傲慢心態，加上藍營高層的省籍情結，自知難以贏得總統大選，已從以前的「反共復國」逆轉為「傾中舔共」，似寧可獨裁中國統台，也不願本土政權治理台灣。

另一在野黨「民眾黨」由於投機性格，聯合國民黨違憲亂政，大幅刪凍政府預算，以抬高身價，未以人民設想的理念。當藍白立院席次多過執政黨，不惜聯共制台，弱化我國防、外交、大刪民生預算，也要癱瘓政府，以謀取政治利益。因此，此次民團發起的罷藍委，是要讓不適任立委下台，讓執政黨能掌握多數席次，才能順利推動國政，也唯有全民踴躍罷免藍委，台灣才能展現自我防衛決心，降低中共蠢蠢欲動的併吞野心，持續繁榮發展。

綜上，基於台灣的生存發展，民進黨應配合民團，全台宣講，讓國人了解罷藍委絕不是政黨鬥爭，是為了國會能正常運作，讓政府能順利推動國政，反共護台，避免被中共併吞的悲慘命運。

鑒此，在文宣論述與發送傳單、懸掛看板、街頭宣講、社群網站與媒體廣宣、造勢活動與動員等各方面，民進黨應大力協助支援罷團，以激發人民動能，不僅號召綠營支持者，也要能打動中間選民與淺藍民眾，一起站出來，才能順利罷掉不適任藍委，方能讓國民黨痛定思痛，改變「傾中制台」想法，朝野團結一心，共同因應中共的文攻武嚇。

果能如此，國會才能正常運作，台灣才不會被獨裁中國併吞，能永續發展，越來越富強，全民受益；國民黨也才有再度執政的機會。這是大罷免最重要的意義與功能。

（作者為退休駐美外交人員）

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