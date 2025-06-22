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自由共和國》許釗滂／人生光影之問

2025/06/22 05:30

人生光影之問（許釗滂作品）人生光影之問（許釗滂作品）

圖文／許釗滂

人生光影之問（許釗滂作品）人生光影之問（許釗滂作品）

我時常站在山坡邊，握著相機，等一束光。光若不來，我也靜靜等。因為我知道，有些畫面不只是光線的交錯，而是生命與天地的呼應。

人生光影之問（許釗滂作品）人生光影之問（許釗滂作品）

生七十為期，前廿年是懵懂的模糊焦點，後廿年是邊緣漸虛的暗角，中間卅年，是那正中間最銳利的一段光圈。那段我們能對焦的年歲——你是否曾好好按下快門？

有時我也會問自己：

在這短短三十年裡，

我看見了什麼？

我錯過了什麼？

我記錄了什麼？

我又忘了什麼？

春日山林裡，我曾捕捉過一片新綠，細嫩如嬰孩初張的手指；

夏日溪谷間，我曾聽見水聲穿過岩石，像時間在耳邊碎裂；

秋日午後，陽光落在老農的皺紋上，我按下快門，彷彿抓住了歲月的聲音；

冬夜裡，水鳥掠過落日，天與地只剩一抹剪影。

這些畫面，也許不會被大眾記得，卻是我存在的證明。

生命，並不需要太多解釋。就像一張好照片，不用說明，便能感受。

或許，我們存在的意義，不是為了回答什麼，而是為了活出「曾經問過」的痕跡。

我們曾凝望，我們曾熱愛，我們曾在轉瞬中相信這一切值得。就如同拍下那群飛過晚霞的鳥時，我不知道牠飛向哪裡，但我知道，我曾看見牠。

如果生命是一卷底片，那我希望洗出來的，是那些曾讓我心跳加速的光與影。

因為那就是我——存在過的印記。

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