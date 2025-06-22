自由共和國》許釗滂／人生光影之問

人生光影之問（許釗滂作品）
人生光影之問（許釗滂作品）
我時常站在山坡邊，握著相機，等一束光。光若不來，我也靜靜等。因為我知道，有些畫面不只是光線的交錯，而是生命與天地的呼應。
人生光影之問（許釗滂作品）
生七十為期，前廿年是懵懂的模糊焦點，後廿年是邊緣漸虛的暗角，中間卅年，是那正中間最銳利的一段光圈。那段我們能對焦的年歲——你是否曾好好按下快門？
請繼續往下閱讀...
有時我也會問自己：
在這短短三十年裡，
我看見了什麼？
我錯過了什麼？
我記錄了什麼？
我又忘了什麼？
春日山林裡，我曾捕捉過一片新綠，細嫩如嬰孩初張的手指；
夏日溪谷間，我曾聽見水聲穿過岩石，像時間在耳邊碎裂；
秋日午後，陽光落在老農的皺紋上，我按下快門，彷彿抓住了歲月的聲音；
冬夜裡，水鳥掠過落日，天與地只剩一抹剪影。
這些畫面，也許不會被大眾記得，卻是我存在的證明。
生命，並不需要太多解釋。就像一張好照片，不用說明，便能感受。
或許，我們存在的意義，不是為了回答什麼，而是為了活出「曾經問過」的痕跡。
我們曾凝望，我們曾熱愛，我們曾在轉瞬中相信這一切值得。就如同拍下那群飛過晚霞的鳥時，我不知道牠飛向哪裡，但我知道，我曾看見牠。
如果生命是一卷底片，那我希望洗出來的，是那些曾讓我心跳加速的光與影。
因為那就是我——存在過的印記。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw