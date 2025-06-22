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自由共和國》賴山水／王貞治VS.長嶋茂雄(下)

2025/06/22 05:30

長嶋茂雄（右）、王貞治（左）兩人並肩作戰了近廿年，一個是第三棒一個是第四棒，都是中心打者。（法新社檔案照）長嶋茂雄（右）、王貞治（左）兩人並肩作戰了近廿年，一個是第三棒一個是第四棒，都是中心打者。（法新社檔案照）

賴山水／前中華職棒聯盟仲裁委員、職棒雜誌專欄作家

相對於長嶋的散仙，王貞治則是相當認真踏實，因此在服裝方面也比較樸實。

日本媒體曾以「嚴謹實直」來形容王貞治 。

有一年最佳九人獎的頒獎晚會上，近鐵隊的石度選手和王貞治相遇，由於兩人都是早稻田高校出身，石度有幸和這位超級巨星同時也是大前輩的王貞治同台，自是興奮莫名，畢恭畢敬，王貞治碰到這位學弟，可不是長嶋式的—元氣？加油！

而是說：「最佳九人獎固然了不起， 但是一年一三○場都能出場比賽，更值得驕傲，恭喜！恭喜！」

王貞治的偉大就在這裡，不獨知道對方得獎，連對方一年全勤無休出場都清楚，這是他過人之處，能因人而異話題，如無超強記憶與細心無以致之，這也是王貞治能成為世界全壘打王的道理。

論兩人對彼此瑜亮情結的看法：

長嶋曾在《文藝春秋》雜誌中回憶到他與競爭對手王貞治的關係，且聽他怎麼說：「有道是能遇到好對手乃人生真正幸福！我和王貞治的關係可以說完全是這句話的印證，一個是全壘打王，我則是中距離能手，可是往往能在勝負相關時不讓大家失望，當王打不來時，我補上跟進，當我打不著時，王則一棒補上，這就是我倆ON連線最佳拍檔，密切配合所向無敵。

王貞治對我這個前輩可是相當尊敬，而我也很佩服他的全壘打功力，所以雖然在技術方面彼此競爭，但是在其他方面卻從無爭執衝突，這是我棒球人生中最值得驕傲的地方。」

從這一番話可以感覺出來長嶋與其稱讚王貞治，倒不如說他是讚許兩人的ON連線的重要，口口聲聲從不爭執衝突，互相尊敬， 卻隻字不提兩人彼此之間的「友情」 。

試想兩人並肩作戰了近廿年，一個是第三棒一個是第四棒，都是中心打者，怎麼會沒有一點袍澤之情呢！？

長嶋這番話顯然太矯情，太過度包裝！

長嶋善於媒體公關由此可見 。

我們再來聽聽王貞治怎麼說？

針對這點，王貞治在其回憶錄裡倒是坦率道出了他的心聲：

雖然ON連線響徹了十幾年，兩人聯手在一場比賽分別擊出全壘打也達到一○六次，創造了不少勝利奇蹟，但長嶋究竟是怎麼樣的人？在我腦海裡浮現的是，那麼長的時間聯手並肩作戰，而兩人一起私下喝酒談心竟一次也沒有！（ 按日本前輩照顧後輩的禮俗，應該是年紀及輩份都比王貞治大的長嶋要主動邀約。）

隨著年齡的增長，和長嶋在一起快樂的回憶越來越少，甚至我倆間的距離隨著年歲而愈形愈遠，為什麼？

一九六四年我打出了日本職棒紀錄的五十五支全壘打（ 這年長嶋僅揮出卅一隻，沒有任何頭銜，而王貞治則囊括了全壘打王、打點王和年度MVP）， 但在「人氣」方面我卻永遠比不上長嶋！

棒球不是實力的世界嗎？戰績不是第一個被優先考慮的因素嗎！？ 但 就「人氣」這一點實在是我能力所不及之處。

多麼率直的長嶋觀、ON觀，王貞治毫不掩飾將其內心之言道出殆盡。

日語裡面有所謂的「 建前」（表面上） 和「本音」（骨子真心）， 長嶋屬於前者，話說得冠冕堂皇，王貞治屬於後者，直言不諱。

換個角度看，王貞治太直，不懂得包裝，即使球技再怎麼出色，人氣永遠不及長嶋。

當然另外一個原因是，王貞治是華人，長嶋是道道地地的日本人，基於民族情感，球技你是全壘打王，但我則是人氣王！

這也是可以理解的！

宮本武藏VS. 佐佐木小次郎：

日本武士道裡，有一個著名的「巖流島」故事，敘述浪人武士宮本武藏和宮廷武士佐佐木小次郎，二人劍藝都稱天下無雙，最後為爭日本第一，相約在巖島決鬥，結果浪人武士的宮本武藏智取了宮廷武士佐佐木小次郎。

論思維深度，王貞治無論如何都和深藏不露的宮本武藏相近；論際遇，集眾多球迷寵愛的巨人隊像宮廷，而終身一直受巨人隊禮遇的長嶋就像扮演佐佐木小次郎的角色。

王貞治與長嶋兩位都是超級巨星，都是天才球員，但王貞治是天才加上努力，所以其成就能超越只靠天才的長嶋。

王貞治就像一位修道的武士，修煉武術之餘也修身養性，長嶋雖也練得一身好功夫，卻是瀟灑有餘修練不足，他唯一勝過王貞治的是他的「人氣」 ，這點王貞治也深知，卻莫可奈何。美聯社就曾對兩人下過這個標題：「長嶋只是日本棒球界的寵兒 （Golden boy）；王貞治卻是世界級的偉大球員！」（完）

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