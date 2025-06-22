自由共和國》納扎爾拜．葉爾肯／從無錫職院持刀傷人案 到武漢大學故意傷害

武漢大學6月4日傳出無差別砍人事件。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

納扎爾拜．葉爾肯／哈薩克歐亞國際關係學者

二○二五年六月四日，「民國風」十足的中國知名學府武漢大學，發生一起令國際社會與全球學界高度警惕的故意傷害案，身為在校生的犯罪嫌疑人因學業不順在所屬校食堂（即餐廳）行兇，共造成三人受傷，其過程與緣由及結果不禁讓人聯想起，半年前駭人聽聞的無錫工藝職業技術學院持刀傷人案（二○二四年十一月十六日），即因考試不合格未拿到畢業證書，以及對實習報酬不滿逐回校發洩行兇，最終造成八死十七傷的重大校園血案。

與無錫職院持刀傷人案相比，武漢大學故意傷害案雖未致人死亡，但其影響與性質遠超於前者。究其原因，武漢大學是疫情過後首所爆發傷人血案的中國「九八五工程」和「二一一工程」重點建設高校，其事件本身就已表明中國教育部直屬重點綜合性大學不僅存在鮮為人知的「學術問題」，且還面臨著由此所產生之嚴重安全隱患，人人都可能是未來錯位的受害者。

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永無止境的勾心鬥角

無論是對本土學生還是國際學生而言，在踏入中國高校研讀之前至少首先須精通象徵古代中原四千九百年之文化精髓的《二十四史》、《資治通鑑》、《孫子兵法》和《三國演義》，其次則熟知代表近代中華一百年文明脈絡的百日維新、驅除韃虜、聯俄容共與國共內戰之本質內涵，以免在不知情中陷入萬丈深淵或被他人隨意操控利用。

究其原因，學堂風氣始終是由身兼數職、身份複雜、身世模糊、身價不一、身名不清及身不由主的各類混合型舊思維式新時代士大夫階級所主導，其彼此間的關係不是秦漢明清式的你死我活，就是春秋戰國式的爾虞我詐，而學生在此既是可被反復利用的「科研棋子」又是可隨時放棄的「學術炮灰」，唯有帝王視角方可幫其釐清圈中那些表裡不一的真小人與老奸巨猾的偽君子。

橫行無忌的明爭暗鬥

對學生而言，選擇導師一事極其重要，絕不能順其自然或隨心所欲，須額外審慎其圈內「江湖地位」和院內「階級關係」，以免日後單槍匹馬獨自面對來自四面八方的各類報復式「學術圍剿」或挑釁式「科研討伐」，即身份標籤化之後隨即產生的毀滅式「萬人敵效應」。

換言之，確定導師就意味著「某某老師的學生」這一高度學術政治化的稱謂將伴隨學子終身，所到之處不是冷嘲熱諷就是讚不絕口。自此，學生畢業前的唯一在校使命就是「陪同唐三藏西天取經」和「歷經九九八十一難」。在此過程當中，寧當沙和尚或豬八戒，也絕不可充當齊天大聖，原因在於唐僧一生唯一所懂得的護身大法僅有靜念緊箍咒，等待孫悟空的不是懲罰性的五指山就是毫無意義可言的花果山，否則大鬧天宮在所難免。

毫無約束的權衡利弊

高考恢復至正式入貿期間中國大學生在其社會是一種「頂天立地般的存在」，之後則一直「聽天由命」。美中新冷戰的爆發致使在校工農系「四無學生」（無權、無財、無勢、無脈）不得不在日益嚴峻的就業環境中更加「爭分奪秒」，而「盲審」與「抽查」的人為強化則為唐僧以「理科老闆」或「文科官僚」的身份日後不間斷「遠端遙控」孫悟空提供了必要條件，寓意中國學術已從過去相對式的「學閥分治」轉換至絕對難以展望且預估的「學閥割據」。

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