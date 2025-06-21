自由廣場》臉書23案待裁罰 數發部要加油

◎ 尤英夫

數位發展部（數發部）與高檢署、行政院打擊詐欺指揮中心等單位共同檢視後，確認Meta公司經營的臉書（Facebook）平台有二則廣告，已違反詐欺犯罪危害防制條例（詐防條例）第卅一條第一項第二款（網路廣告平臺業者於其平台刊登或推播廣告時，應於廣告中揭露委託刊播者、出資者相關資訊），於五月廿二日發布新聞，依該條例第四條第一項第四款規定，對Meta每一案分別裁處新台幣五十萬元，總共一百萬元罰鍰並要求限期改正，屆期未改正將按次處罰。這一處罰，值得肯定。

據說，警政署五月廿一日還有移交給數發部廿三個案子，都是Meta廣告資訊揭露不完全案件，目前正在在行政程序中，可能會被再度處罰。此時又傳出Meta美國總部高層最近可能來台，不知是否與處罰有關。

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我在貴報去年八月十四日撰文「 詐騙廣告全面失控 網路平台業者不必負責嗎？」對於明知違反行政或刑事法規的廣告，網路廣告平台業者有移除義務，若收到具體檢舉，業者仍為賺錢不移除，似應負刑法第卅條「幫助犯」的刑責，而不只是行政法處罰而已。

幾個月前，在消基會媒體委員會開會時，對數位平台廣告的詐騙危害，曾有過熱烈討論。我曾建議對於像臉書等數位平台，消基會不妨派人去觀察它們內部是如何審核廣告內容。必要的話，甚至代表詐騙受害的消費者，對數位廣告平台提告。

政府各單位認真執行打詐防詐，落實條例，四大平台中最多詐騙訊息的業者Meta被開刀，是遲來的好消息，數發部說要強化網路詐騙防制機制，那麼對於另外的廿三案，就請加快處理。如確違法就加以重罰。

（作者是律師)

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