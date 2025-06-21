晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》臉書23案待裁罰 數發部要加油

2025/06/21 05:30

◎ 尤英夫

數位發展部（數發部）與高檢署、行政院打擊詐欺指揮中心等單位共同檢視後，確認Meta公司經營的臉書（Facebook）平台有二則廣告，已違反詐欺犯罪危害防制條例（詐防條例）第卅一條第一項第二款（網路廣告平臺業者於其平台刊登或推播廣告時，應於廣告中揭露委託刊播者、出資者相關資訊），於五月廿二日發布新聞，依該條例第四條第一項第四款規定，對Meta每一案分別裁處新台幣五十萬元，總共一百萬元罰鍰並要求限期改正，屆期未改正將按次處罰。這一處罰，值得肯定。

據說，警政署五月廿一日還有移交給數發部廿三個案子，都是Meta廣告資訊揭露不完全案件，目前正在在行政程序中，可能會被再度處罰。此時又傳出Meta美國總部高層最近可能來台，不知是否與處罰有關。

我在貴報去年八月十四日撰文「 詐騙廣告全面失控 網路平台業者不必負責嗎？」對於明知違反行政或刑事法規的廣告，網路廣告平台業者有移除義務，若收到具體檢舉，業者仍為賺錢不移除，似應負刑法第卅條「幫助犯」的刑責，而不只是行政法處罰而已。

幾個月前，在消基會媒體委員會開會時，對數位平台廣告的詐騙危害，曾有過熱烈討論。我曾建議對於像臉書等數位平台，消基會不妨派人去觀察它們內部是如何審核廣告內容。必要的話，甚至代表詐騙受害的消費者，對數位廣告平台提告。

政府各單位認真執行打詐防詐，落實條例，四大平台中最多詐騙訊息的業者Meta被開刀，是遲來的好消息，數發部說要強化網路詐騙防制機制，那麼對於另外的廿三案，就請加快處理。如確違法就加以重罰。

（作者是律師)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書