自由廣場》以伊烽火 撤僑行動 令中國人失望的中國外館

◎ Kelly Wang

最近以色列和伊朗烽火連天，從美國飛往以色列出差的姑媽碰上戰事，想抽身離開，這才親身感受到中國、台灣兩邊政府對自家人民的態度不同。

姑媽從福建廈門移居美國已經廿多年了，期間輾轉移居到她的哥哥也就是家父的公司任職，家父是中華民國國籍，但姑媽不是，她雖有綠卡，但未放棄中國國籍，立場上親共，常常出席中國駐美國當地外館的活動，還熱衷參選福建同鄉會幹部，積極爭取更重要位置。

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姑媽這次飛往以色列，是公司希望在華人聚集區的海法買房開餐館，之所以挑選海法，是因為這邊華人多，而且福建人愈來愈多，人數緊追上海人，離加薩走廊也比較遠。

沒想到，以色列和伊朗就在這個禮拜開戰了，姑媽想離開以色列，第一時間當然就是連絡中國駐以色列大使館，向自家人尋求幫助，意外的是，大使館竟以冷冰冰的口氣回覆:我們一切秉公處理，請妳冷靜等待我們的撤離行動。但緊接著，姑媽卻又聽到台灣外交部已在協助台灣人從陸路撤離的消息，她感到失望又難過，「台灣如此積極且重視人命，為什麼中國大使館對於需要幫助的中國同胞卻如此蔑視？」姑媽長住美國，始終不願放棄中國國籍，這樣一位「愛國愛黨」的老粉紅，還是頭一遭聽到她稱讚台灣的行政效率比中國還要好，真是不容易。

後來姑媽是透過海法當地同鄉會的人脈關係，終於平安離開，再轉機回到美國，但她算是有點人脈關係才得以提早離開，無法想像那些在以色列打工的福建勞工，在伊朗的飛彈密集攻擊之下，這幾天過得有多麼膽顫心驚。

經過這件事，姑媽不太可能立即改變她的親共立場，畢竟她十分熱衷福建同鄉會的參與，但我要說的是，連她都因為撤僑這件事而對中國產生批評，甚至親口讚許台灣，可見台灣政府這邊的僑務政策，或許可以藉此思考能採取什麼更積極的策略。

好笑的是，台灣有部分媒體，竟然還在幫中國吹噓什麼台灣人只要持有台胞證，就可以登上中國的撤僑班機。連姑媽持有美國綠卡的中國福建人，持有中國護照都沒辦法得到協助了，還扯什麼台灣人拿台胞證可以搭機，中國到底要騙誰？

但最讓我覺得很扯是:這種大外宣，台灣為什麼還有一堆人相信？

（作者是移民美國人二代）

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