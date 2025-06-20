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社論》國民黨正助燃大罷免

2025/06/20 05:30

馬英九出席中國年度統戰活動「海峽論壇」，藍營縱不認同，也無人敢指責，更加坐實國民黨親中懼中、受制中共。（圖取自微博）馬英九出席中國年度統戰活動「海峽論壇」，藍營縱不認同，也無人敢指責，更加坐實國民黨親中懼中、受制中共。（圖取自微博）

賴清德總統於今年五二○談話時表示由國安團隊規劃，向國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌進行「重要國家安全情勢專案簡報會議」，原安排本週三舉行，但在前一天藍白兩黨主席接連表達不出席。寄望朝野能聚焦中國威脅「共同圖像」，遺憾最後未能成形。無法團結應敵，有利北京分化。尤其，中共正登場年度統戰大戲「海峽論壇」，因為台灣社會的大罷免氛圍，沒有國民黨籍地方首長敢甘冒風險參加。中國拉攏藍營地方、施壓賴政府的伎倆，暫時受到挫敗。同一時間，藍白則拒絕朝野共商重要國安課題。看出兩岸來回過招，北京背後運作意圖。

總統府本週二還原與藍白兩黨聯繫過程。相較白營不回覆府方、只對外放話，頗把一場重要國安情勢簡報當成政治鬥爭籌碼。國民黨中央則維持溝通，以「正面」形容，顯有成局之願。但受制白營一路批鬥，並爭逐主導在野聲量，國民黨最終才宣布不與會，但稱希望與府方持續協商，仍保有未來可能性。藍營中央現正遭逢三十一比○大罷免政治風暴，內有黨內要角磨刀霍霍，欲取而代之，外有白營以藍白合為名，意圖分食壯大政治影響。堪稱氣若游絲的國民黨領導層，或知透過與賴總統一同參與討論國安，合作應處外部威脅，不僅能藉此重塑政黨形象，也有助於化解大罷免危機。然而，囿於內外牽制力量，國民黨依舊未能正確決斷，繼續自困屢遭質疑的親中道路，偏離「忠誠反對黨」的中道路線，形同為大罷免添柴火，有如助燃。

照理來說，即便藍白與綠營於諸多議題交鋒，在國家安全範疇，理應有較多共識與對話空間，畢竟國若不存，何能焉附。賴總統先拋重要國安情勢簡報，從最可能與最迫切談起，日後再延伸其他議題。中國的武統脅迫，已是印太地區共同危機，受到最直接衝擊的第一島鏈國家，莫不積極面對。甫結束的七大工業國集團（G7）領袖峰會，也嚴正關切中國在東海、南海行徑，並強調維護台海和平穩定的重要性。賴總統從提出十七條因應作為後，正賴朝野合力作為。反之，遲滯自我防衛與民主韌性，更利於中共挑釁威脅。白營在朝野互動的不合作，宛如「壯大自己、吸聲量、反罷」七二一方針，有跡可循。而不可否認，此舉既阻礙政黨合作，也符合中國對台分化策略。對北京而言，藍白兩黨消長，或大罷免結果，均非其重點，只要破壞賴政府施政，弱台亂台，方是目的。

去年台灣大選，朝小野大政治格局出現後，中共作法更為清楚。首先，利用藍白國會多數，不斷推出諸多毀憲亂政議案，人民反感、社會對立、民主受創。立法院去年二月成立新一屆的國會，國民黨團總召傅崐萁率三分之一國民黨立委到北京，去見負責擘劃對台攻略的政協主席王滬寧，國共平台滲入我們國會。這一年多來立法院亂象頻仍，國民黨過去在朝在野時，沒做過的、不敢做的，現都已經沒有什麼不可能。即便悖離民意，已被法理否定，仍然執意為之，背後撐腰者，不言可知。縱然面臨三十一比○的罷藍委壓力，仍以掩飾手法強推爭議議案，持續亂政。事實上，國民黨要化解大罷免危機，不必費力造假連署「以罷制罷」之違法鬧劇，只要立即撤換國民黨團總召，停止爭議議案並且修復原樣，並於國安法案與預算大合作。但國民黨連一件都不敢做，逆向衝行，難道是有中共因素的難言之隱嗎。

為了吞併台灣，北京利用藍白。台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉貪圖利遭羈押偵辦，中國隔空援柯，批「綠色恐怖」，既挺這位「兩岸一家親」同道者，也示意白營。這一次，眼見年度統戰活動「海峽論壇」，少了藍營地方首長跑龍套黯然失色，趕緊策動中國在台儼然最大代言者的馬英九。據稱此舉在國民黨內議論，認為大罷免投票在即，馬去中國，說三道四，罷藍更旺。其實，中共根本不在乎這個手下敗將政黨的存亡命運，而只盤算還有多少剩餘的利用價值。馬英九這趟去，藍營縱不認同，也無人敢指責，更加坐實國民黨親中懼中、受制中共。王滬寧也見馬英九，說明除國會亂台這條操控之線，另利用馬來框住國民黨走向，難出中共手掌心。從這次重要國安情勢簡報遭在野抵制看出，馬向王滬寧說兩岸「和與合」，實是表忠的潛台詞：不能惹中國不高興，也不能讓台灣朝野「和與合」。

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