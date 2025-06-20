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自由廣場》消失的20年 花蓮再出發

2025/06/20 05:30

◎ 天天

大罷免進入倒數階段，花蓮被視為一級戰區，傅崐萁面臨立委保衛戰。傅崐萁夫妻創造花蓮神話，卻寫下花蓮停滯至少廿年的事實。一場四○三大地震宛如場形記，花蓮觀光直接不堪一擊。傅氏一家卻只怪蘇花安、蘇花高交通沒建設，煽動對中央扣帽子，好像全台灣都虧欠花蓮人，卻不檢討為何傅崐萁為何成為大罷免的指標、民眾又已經不滿多久了。

花蓮剛蓋好的蘇花安，頻出排水、漏水問題，工程技術難以克服，縣府有對策嗎？更可怕的是，東大門附近的路易莎咖啡花蓮東大門門市，在四○三震災嚴重傾斜，它位在交通要道，這一年來路過民眾膽戰心驚，這才是罔顧人命、最沒效率的無效賑災。

花蓮縣府光會批中央大型建設沒到位，我要反問花蓮的大眾交通有改善嗎？沒開車的遊客能方便遊玩嗎？也要問，花蓮觀光有變好玩嗎？花蓮縣府這廿年來，無論觀光、交通或建設，不禁令人嘆息，還真是數十年如一日啊。花蓮縣財政處長劉台文備詢時說，近十年中央對花蓮縣府的財源挹注，一○五年度補助一○八億元，逐年遞增，一一四年度更達一九八億元。中央每年對花蓮縣的補助顯著提升，但逢天災遊客不來，縣府卻只會撒錢補助，夜市券、振興券、住房補助，如此整整一年，上半年觀光數仍比去年下滑近十五%。招牌景點的太魯閣仍須時間修復，在地觀光業者此時該如何自處？花蓮縣府始終無法從根本解決問題，遑論居民期待的產業轉型、年輕人返鄉工作，光是現在在地人要活下去都有困難了。

花蓮夏戀嘉年華舉辦已超過十五年，砸大錢請來歌手輪番上陣，卻從未引出明星經濟。更比不上高雄以策略性租稅、場地優惠，搭配交通優惠，邀請到紅髮艾德（Ed Sheeran）、火星人布魯諾（Bruno Mars）等國際巨星，打造出的演唱會經濟。

希望這次大罷免，能讓錯誤的歷史得到修正，讓花蓮能重新再出發。

（作者是花蓮縣民）

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