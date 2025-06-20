自由廣場》公共建設的美麗與哀愁

◎ 林基興

政府首長與台電等抱怨，民眾「只要晶圓廠，不要發電廠」，弄得供電端的電廠建不成，輸電端的變電所也無法動工，導致電力系統難以規劃，頂多救急「補破網」。

類似地，國人產生許多垃圾，但阻建焚化爐；例如，南投縣沒有焚化爐，名間鄉垃圾堆積太多而產生沼氣，甚至發生火災，若外送其他縣市，仰人鼻息外，未必願意接收代燒，因此，南投縣擬在此建焚化爐，但該地說其茶區果園與水域等，均怕污染而抗爭，甚至說要建就建在隔壁的竹山鎮。

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「鄰避效應」（意為不要在我家後院）由一九八○年代英國環境事務大臣雷德利（Nicholas Ridley）使用而廣傳，意指具有外部成本的設施產生的風險引發居民抵制，當前的公共建設即為範例。鄰避效應有時源自誤解。法國文豪雨果的名著《鐘樓怪人》，描述巴黎聖母院敲鐘人面惡心善，英國牛津大學物理學家頁里森（Allison）比喻電力等公共設施如鐘樓怪人醜醜的，但實裨益社會。

一個國家需要各式公共建設。筆者問學生，你家縣市可設電廠嗎？通常學生面有難色。接著，筆者問，你家縣市只能設立公園，至於煉油廠，設在高雄，你要開車時，從高雄運油來；若談垃圾焚化廠，就設在隔壁縣市，我家垃圾運交那裏處理；總之，只享受權力而不分擔義務是不可行的，每人應持「服務社會」的心態，而非「受害者之姿」，以團結合作互通有無。結果，學生開始出現笑容，會回答好啦，我家縣市可建立公共設施。

我國是獨立電網，無法有另外電網互通有無，因此，包括備用電力等的完整建設需存在。天下沒有白吃的午餐，我們需要衡量福祉與風險，若福祉（遠）大於風險，則可考慮建設。其次，若有爭論，則需比較證據權重，例如，世界衛生組織的聲明，就比某單一研究更可信。第三，需伸張公權力，而非臣服民粹，但公權力需精進，也樂意與民溝通。民眾可要求公權力提供專業檢視電磁波或戴奧辛等安全規範，但不能自由心證地拒絕公共建設。

（作者為大學教授）

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