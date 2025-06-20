晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》公共建設的美麗與哀愁

2025/06/20 05:30

◎ 林基興

政府首長與台電等抱怨，民眾「只要晶圓廠，不要發電廠」，弄得供電端的電廠建不成，輸電端的變電所也無法動工，導致電力系統難以規劃，頂多救急「補破網」。

類似地，國人產生許多垃圾，但阻建焚化爐；例如，南投縣沒有焚化爐，名間鄉垃圾堆積太多而產生沼氣，甚至發生火災，若外送其他縣市，仰人鼻息外，未必願意接收代燒，因此，南投縣擬在此建焚化爐，但該地說其茶區果園與水域等，均怕污染而抗爭，甚至說要建就建在隔壁的竹山鎮。

「鄰避效應」（意為不要在我家後院）由一九八○年代英國環境事務大臣雷德利（Nicholas Ridley）使用而廣傳，意指具有外部成本的設施產生的風險引發居民抵制，當前的公共建設即為範例。鄰避效應有時源自誤解。法國文豪雨果的名著《鐘樓怪人》，描述巴黎聖母院敲鐘人面惡心善，英國牛津大學物理學家頁里森（Allison）比喻電力等公共設施如鐘樓怪人醜醜的，但實裨益社會。

一個國家需要各式公共建設。筆者問學生，你家縣市可設電廠嗎？通常學生面有難色。接著，筆者問，你家縣市只能設立公園，至於煉油廠，設在高雄，你要開車時，從高雄運油來；若談垃圾焚化廠，就設在隔壁縣市，我家垃圾運交那裏處理；總之，只享受權力而不分擔義務是不可行的，每人應持「服務社會」的心態，而非「受害者之姿」，以團結合作互通有無。結果，學生開始出現笑容，會回答好啦，我家縣市可建立公共設施。

我國是獨立電網，無法有另外電網互通有無，因此，包括備用電力等的完整建設需存在。天下沒有白吃的午餐，我們需要衡量福祉與風險，若福祉（遠）大於風險，則可考慮建設。其次，若有爭論，則需比較證據權重，例如，世界衛生組織的聲明，就比某單一研究更可信。第三，需伸張公權力，而非臣服民粹，但公權力需精進，也樂意與民溝通。民眾可要求公權力提供專業檢視電磁波或戴奧辛等安全規範，但不能自由心證地拒絕公共建設。

（作者為大學教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書