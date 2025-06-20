自由廣場》罷免藍委的四大理由

◎ 林正二

中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及重要幹部等人，十六日被北檢依個資法、偽造文書等罪起訴。從起訴書內容可清楚看出，國民黨集體連署造假，明確違法，但藍營中央竟無一人認錯道歉，朱主席甚至打人喊救命，反指政治追殺、司法迫害。

國民黨失勢後，藉立院多數席次，親中亂台、違憲亂政，公民憤而展開大罷免，藍營卻偽造罷免連署書反擊，如此踐踏民主法治的在野黨立委，若不罷掉，台灣豈能持續安定繁榮？罷藍委的四大理由如后：

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一、國民黨失勢後，從原本反共親美逆轉成「聯中制台」、「親共疏美」，從不譴責中共對台灣的文攻武嚇，去年四月傅崐崑萁更率大批藍委拜會中共對台統戰領導人王滬寧，返台後傅即在立院帶領藍委違法亂紀，欲癱瘓政府，讓台灣陷入無政府狀態。藍委裡應外合，毫無台灣的國家認同，基於「反共護台」，必須罷掉。

二、一年多來，國民黨立委凍結憲法法庭、違法擴權、侵犯行政、監察與司法權、篡改憲訴法與財劃法，大幅刪凍國防、外交、科技與民生等預算，嚴重影響台灣的防衛與國政的推動，全民受害。不罷藍委，國會無法正常運作，國防、外交與經濟民生將遭嚴重傷害，台灣將曝於被中國併吞的險境。

三、國民黨為了反制罷免，竟然偽造文書、死亡連署高達兩千多件，各地黨部重要幹部被押、起訴；基隆、南投等地民政局人員，更涉挪用戶政機密資料搞罷免，侵犯個資，已遭查辦。不罷藍委，無法維護民主法治。

四、國民黨重要幹部被收押後，朱主席竟率領藍營立委與公職人員在北檢前違法抗議，嚴重傷害台灣的法治；朱還污衊政府司法迫害，抹黑賴總統是希特勒，遭致德法比及歐盟駐台代表的嚴厲譴責。不罷藍委，難以維護司法暨台灣國際形象。

大罷免攸關台灣存亡及未來發展，國人要踴躍投下罷免票，以維護自由民主及永續發展。

（作者是政治評論員）

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