晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》罷免藍委的四大理由

2025/06/20 05:30

◎ 林正二

中國國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及重要幹部等人，十六日被北檢依個資法、偽造文書等罪起訴。從起訴書內容可清楚看出，國民黨集體連署造假，明確違法，但藍營中央竟無一人認錯道歉，朱主席甚至打人喊救命，反指政治追殺、司法迫害。

國民黨失勢後，藉立院多數席次，親中亂台、違憲亂政，公民憤而展開大罷免，藍營卻偽造罷免連署書反擊，如此踐踏民主法治的在野黨立委，若不罷掉，台灣豈能持續安定繁榮？罷藍委的四大理由如后：

一、國民黨失勢後，從原本反共親美逆轉成「聯中制台」、「親共疏美」，從不譴責中共對台灣的文攻武嚇，去年四月傅崐崑萁更率大批藍委拜會中共對台統戰領導人王滬寧，返台後傅即在立院帶領藍委違法亂紀，欲癱瘓政府，讓台灣陷入無政府狀態。藍委裡應外合，毫無台灣的國家認同，基於「反共護台」，必須罷掉。

二、一年多來，國民黨立委凍結憲法法庭、違法擴權、侵犯行政、監察與司法權、篡改憲訴法與財劃法，大幅刪凍國防、外交、科技與民生等預算，嚴重影響台灣的防衛與國政的推動，全民受害。不罷藍委，國會無法正常運作，國防、外交與經濟民生將遭嚴重傷害，台灣將曝於被中國併吞的險境。

三、國民黨為了反制罷免，竟然偽造文書、死亡連署高達兩千多件，各地黨部重要幹部被押、起訴；基隆、南投等地民政局人員，更涉挪用戶政機密資料搞罷免，侵犯個資，已遭查辦。不罷藍委，無法維護民主法治。

四、國民黨重要幹部被收押後，朱主席竟率領藍營立委與公職人員在北檢前違法抗議，嚴重傷害台灣的法治；朱還污衊政府司法迫害，抹黑賴總統是希特勒，遭致德法比及歐盟駐台代表的嚴厲譴責。不罷藍委，難以維護司法暨台灣國際形象。

大罷免攸關台灣存亡及未來發展，國人要踴躍投下罷免票，以維護自由民主及永續發展。

（作者是政治評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書