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自由廣場》不會為伊朗激進政權倒台哀悼

2025/06/20 05:30

◎ 游瑪雅 (Maya Yaron)

許多人在問以色列發動「崛起之獅」軍事行動的目的是不是要推翻伊朗政權，一個簡單的回答：不是的。這並不在以色列內閣設定的目標之列。以色列認為，伊朗政權的未來應由伊朗人民自行決定。

但我們必須說清楚：身為自由世界的一份子，我們不會為它的垮台哀悼。

我們不會為一個殘暴鎮壓所有自由呼聲的政權感到惋惜。這個政權處決未成年人、以石刑處死婦女、在公共廣場絞死同性戀者、打壓記者、酷刑逼供異議人士，甚至在街頭殺害示威者。

我們不會哀悼一個將國家資源投入恐怖組織、而非造福人民的政權。這個政權提供無人機，用於攻擊烏克蘭平民，公然踐踏歐洲的價值、邊界與人命。它公開主張對以色列人進行種族滅絕，並不遺餘力地發展實現此一目標的手段。

我們不會哀悼一個曾策劃南美洲最致命反猶太攻擊的政權——包括針對以色列駐阿根廷大使館以及布宜諾斯艾利斯AMIA猶太中心的炸彈攻擊——只因阿根廷總統梅內姆取消了一項貿易協議，就要「教訓」他一番。這個政權最近還任命艾哈邁德．瓦希迪出任伊朗革命衛隊總司令，而他正是涉嫌參與這兩起攻擊、並遭國際刑警組織通緝的前內政部長。

我們不會哀悼一個資助葉門恐怖組織「胡塞」的政權 —— 該組織襲擊紅海的民用船隻，威脅全球最重要的貿易航道之一。這些行動破壞航運秩序、推高保險費率並造成能源成本上升 —— 同時，胡塞組織還打著宗教戰爭的旗號，讓該國人民陷入飢餓與苦難。

我們不會哀悼伊朗對黎巴嫩所造成的惡意影響 —— 它在當地扶植代理勢力「真主黨」，掏空了黎巴嫩的國家主權。我們也不會哀悼一個支持敘利亞總統巴夏爾・阿塞德繼續掌權、並對數十萬敘利亞人民展開屠殺的政權。

這個激進的伊斯蘭政權垮台，可能出現一段不確定的過渡期，但威權政權倒台後出現混亂並不罕見，何況數百萬伊朗人民並不畏懼改變，他們深知，這個政權不僅對自身造成長遠傷害，也嚴重破壞整個地區的安全與穩定。如今，自由比以往任何時候都更加觸手可及。

（作者是以色列駐台代表）

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