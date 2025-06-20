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自由廣場》以捷克為師 共產=納粹 台灣人怎能不反共?

2025/06/20 05:30

◎ 郭索

捷克共和國下議院於二○二五年五月卅日通過刑法修正案，明定凡是「支持與宣傳共產主義運動」可處十年以下徒刑，這是一個經歷共產獨裁、遭受蘇聯宰制的民族，以立法守護自由，對共產極權歷史作出的必要回應。

提案人之一的基督教民主聯盟議員Šimon Heller說，共產主義和納粹主義有許多共同之處，「集中營、謀殺、極權統治，對這兩種同樣罪惡的意識形態，我們為什麼要採取不同的態度？」他指出，今日仍自稱為共產主義者的人，是在淡化甚至否認共產主義的罪行，而這些罪行與納粹罪行並無二致。

美國的親共媒體《人民世界》則試圖抹黑捷克政府，標準用語就是「法西斯再臨」，但這不過是共產主義的苟延殘喘。他們鼓吹言論自由應包括宣傳極權，卻完全忽視共產主義在捷克造成的傷痛：大規模的監控、清算、迫害知識分子與宗教人士、摧毀家庭與信仰，甚至派遣民兵剷除異己，斑斑歷史都是捷克人民真實經歷的噩夢。

捷克的和摩拉維亞共產黨（KSČM）自一九八九年以來雖保留政黨名義，實則始終是蘇聯意識形態的延續。他們美化過去、扭曲歷史，甚至公開悼念史達林與捷共的獨裁元凶。如今社會普遍認知，容許共產組織繼續假藉言論自由以宣傳仇恨與階級鬥爭，正是對歷史記憶的侮辱。因此立法明確禁止其組織、教唆與宣傳，正當且必要。

不只捷克，波羅的海三國早已全面禁止共產主義符號與政黨。烏克蘭在反抗俄羅斯侵略之際，早已立法取締共產黨。但《人民世界》還在幫烏克蘭的共產黨辯護，混淆視聽，這種政治語言與中共操作的「抹希特勒」、「抹法西斯」手法如出一轍。

中共就是全球最危險的共產政權，它透過滲透、統戰、數位監控與軍事威脅，視全球民主國家為敵人。任何對共產主義的包容、縱容，都是為中共與其他極權主義勢力創造可趁之機。捷克這部法律來得適時，它向自由世界示範：對共產主義，必須零容忍，不能有灰色地帶。

言論自由從不是極權復辟的遮羞布。民主制度若欲長久，就必須防衛自身。凡是為共產主義開脫、漂白、辯護的媒體與政黨，都是對自由社會的背叛。捷克做出正確選擇，也為台灣與其他民主國家提供了值得參考的方向。

（作者從事自由業）

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