自由廣場》立法院延會就該做事 別再修憲了 先修這條法

◎ 李智揚

一名現任律師，協助詐騙集團規劃金流、通報偵查，最後只判八個月、緩刑三年。不是誤會，是高雄地方法院的判決。

他洩漏訊息、幫忙藏錢、安排脫身，法院卻只認定是洩密，照樣讓他執業。不是法條不夠，而是制度選擇避開麻煩。你不查金流、不追資產、不限執業，詐騙集團還怕什麼？

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車手重判、律師輕判，關完照過好日子。金流仍在、資產依舊、關係人自由進出，這叫打詐？不，是制度親手縱囚。

最荒謬的不是判太輕，而是從頭到尾，法律都沒對準核心：錢在哪裡？怎麼追？能不能凍？現行制度只處理「犯罪所得」，卻對來源不明的財產一概放過。只要洗得乾淨，就不算贓。轉給親人、掛名公司，完美脫身。

不是不能改，是不願改。怕麻煩、怕擴權、怕動到誰。打詐專案渾身解數，制度根本卻從未處理。詐騙越打越多，非因對手太聰明，而是我們自捆手腳。

這就是為什麼台灣需要一部《詐騙防制特別法》。要的不是空泛立意，而是一套具體機制：

資產調查要逆推金流，不限於明確所得；凍結要擴及關係人與實質受益人；律師、會計師等執業身分若涉詐，一律停權、重罰、禁業；跨境協查、銀行即報機制、電子帳戶同步鎖管，全數納入。詐騙已是一種行業，要打擊，就得有對應產業的整套法制。

當詐騙變成穩賺不賠的行業，社會就會出現最壞的訊號：守法無用，違法有利。制度若持續裝睡，等於放任這個產業鏈持續壯大。

那些搶著為立委擴權修法的政黨，卻從未提過一條針對詐騙的完整立法。這不是遺漏，是冷血的排序。

詐騙是新型戰爭，請別再修憲了，比起監察院廢不廢，這才是更值得現在、立刻處理的正事。

（作者從事畜牧業)

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