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社論》「中國台灣」的在野黨

2025/06/19 05:30

前總統馬英九（左）赴中國廈門出席海峽論壇，會前與全國政協主席王滬寧（右）會面。（圖由馬英九基金會提供）前總統馬英九（左）赴中國廈門出席海峽論壇，會前與全國政協主席王滬寧（右）會面。（圖由馬英九基金會提供）

有位網紅，自我標榜和平大使，六天五夜上海行，大讚廁所有門、垃圾桶會分類，賺了百來萬元抖內。返台後，他自稱有一項重要任務，就是阻止大罷免。那位網紅初體驗的約略同時，卸任總統馬英九，也出現在福建的統戰戲台。那一廂，王滬寧接見馬英九、國民黨大陸事務部主任等。這一廂，藍白主席拒絕參加賴總統邀約國安情勢簡報。在台灣要求總統「對話」，到中國乖乖聽領導「訓話」。敵對勢力一家親，「中國台灣」的「在野黨」，國安危機，莫此為甚。

大罷免當前，國民黨出席者大為縮水。這次的統戰大戲，是否隱含北京即將插手，面授機宜聯合反制大罷免，可能不久招數就會明朗化。對北京而言，十分管用的傅總召，萬一被罷免成功，則藍白以國會點穴賴政府，便失去一個靈魂人物了。失去「親中多數」，「以台制台」更失去顛覆台灣的重要槓桿。然而，國會亂政，正是公民怒氣沖天的導火線。所以說，朱主席近年假手夏副主席，明修棧道（服務台商、台生）暗渡陳倉（合謀促統），到底為了誰的利益？不得不啟人疑竇。

最近三年，國民黨副主席夏立言訪中次數，將近十回。而且，時機的選擇（被選擇），客隨主便，不避諱政治敏感性。例如，二○二二裴洛西訪台後，中共圍台軍演；二○二三中美氣球事件；二○二三，總統立委大選前夕；二○二四金門海巡事件等。周邊有事，北京呼之即來，夏副主席便代勞朱主席，前往中國為其內外宣背書。一切配合，黨內不以為然者大有人在，但他們在乎的也只是時機不宜。朱、夏，會為了台灣的利益，寧可犧牲該黨的形象嗎？更何況，夏副主席訪中，朱主席的妻舅經常同行，檯面下的奧妙，令人好奇。

從中央到地方政客，從宮廟至民間團體，乃至卸任總統、在野黨機器，為何有人對輸誠北京樂此不疲？簡單來說，便是利用北京圖謀台灣，兜售本身的利用價值。台灣從憲法至制度，兩岸關係頗多模糊地帶，很多賣台言行只能不起訴或輕罰，連共諜案也不例外。這就形成一種政治投資心態：為境外敵對勢力效勞，即使要付出代價也很低，反倒是，眼前便可以得到利益。一旦促統有功，長期投資效益更大。大家不妨想想，藍白甘當中國協力者，透過國會職權弱化、分解台灣，不也可以由此想像其投資學嗎？

為此之故，沈伯洋等立委提出「立委赴中納管」修法，增加「兩岸人民關係條例」第九條須經審核才能赴中的人員，包括立委、直轄市議員、縣市議員等。然而，類似的修正案，不是遭藍白封殺於程序委員會，就是通過程序委員會後，又遭院會退回程序委員會。易言之，傅總召率領藍委赴中，接受對台統戰總管訓話，或偷偷摸摸率團訪問香港，其中的暗盤交易，國人根本無從監督。更可笑者，民眾黨日前也提出修法反制，推動「立委赴中納管」只需要向立法院報備，取代向主管機關報備，經聯審會審查許可。韓院長，自己都密會香港中聯辦官員了，由他「納管立委赴中」，豈不是請狼看守雞舍！

過去一年多，大罷免起風前，藍白的國會亂政，其實是北京的一盤好棋。藍白胡作非為，但形式上合乎民主程序。國會亂政，也讓「中國投資客」勇於浮出水面，一時之間，形成一股失敗主義的社會氣氛。假使沒有大罷免的嚇阻作用，藍白氣燄囂張到二○二八，完成推倒本土政權的任務，台灣豈不就將以「人民的意願」、「民主的選擇」之美名走向香港之路？總統形同行政長官，立法院淪為立法會，這種香港模式複製於台灣，既然「愛國者治港」，當然也就「愛國者治台」，那些協力者大概是爭先恐怕表態自己是「中國台灣」的「愛國者」吧。

朱記國民黨，是為了個人的利益？台灣的利益？或中國的利益？有待未來揭曉。夏立言頻繁進出中國，尤其是時機敏感之際，還想選舉的國民黨人，心裡自感焦慮。另有心在「祖國」的藍委表示：到了二○二八還有沒有投票的機會都還不知道。夏立言，或許可以視為朱傅集團的代表，他們苦心經營北京關係，是累積在台灣的選舉競爭力？還是善用二○二四所帶來朝小野大國會結構，創造未來不必選舉競爭便能名利雙收的環境？或許，香港的「愛國者」是他們的先行者。就此而言，民主法制尚未健全，第一道防線就是選票。投下一票確保下一次仍有選舉，具有公民責任感的頭家超過半數，這一道防線便能守住。

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