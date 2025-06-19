新聞線上》一定要改變國會結構

「一罷擊臣」志工呼籲民眾力挺大罷免。（記者歐素美攝）

記者陳杉榮

中選會週五將審定第一批立委罷免名單，決定罷免投票日期，橫行國會的國民黨正找盡理由頑強抵抗，反對本土政權的境外協力組織，必然組織砲火反擊，意圖混淆人民的觀念，降低罷免投票的意願。也因此，說服台灣選民踴躍出面投下罷免這一票，更顯重要。

「國會全面改選」和「總統直接民選」是台灣民主發展的分水嶺，一九九二年底第二屆立委選舉，完成了台灣人長年追求議會政治的目標。一九九六年第一屆總統民選，完成政黨政治的歷史工程，台灣正式晉級民主開發國家。李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文這幾位民選總統，政治理念不同，施政風格有異，他們在政黨輪替歷程所展現的民主價值，人民各有評價。

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國會全面改選以來，即使是顛簸前行，劉松藩、王金平、蘇嘉全、游錫堃幾任國會議長，主持議事風格容有不同，大抵都在軌道上行進。去年二月組成的立法院，則是反其道而行，成為一股民主逆流，在傅崐萁和黃國昌毫無節制的橫行霸道，以及韓國瑜附和配合之下，立法院變成一部「失速列車」，衝撞幾十年來好不容易累積的國會規範，為了反制民進黨政府，把國家安全和人民權益視同糞土，寧可讓全台灣翻車，也不願意踩煞車。

藍白之所以橫行無阻，不在於賴清德有沒有移樽就教，也不是賴清德向朱立倫求和就能改變。國會問題在於「結構」，「結構不改一切無解」。一年多來，國會崩解的事實證明，傅黃集團並不是以台灣人的權益為問政的本體，而是以摧毀民進黨政府為要務，黑箱合謀，以「最高機密」背叛憲法，大搞「國會擴權法案」，同謀修改財劃法，挖走中央政府三七五三億元，不讓賴清德有錢買武器！毀憲亂政，罄竹難書！

面對中共的武力威脅，美日等國一再提醒台灣強化國防的必要，藍白兩黨聯手大幅刪減凍結國防預算，中共機艦繞台耀武揚威，誰看過哪一位藍白立委大聲對中共表達抗議？他們屢屢矛頭對內，讓人懷疑到底是中國政協委員還是台灣的立法委員？如今，他們又要刪減一千五百億元國家安全韌性預算，把人民當乞丐，以每人發一萬元現金為幌子，繼續遂行掏空國庫，弱化國防的行徑。

大罷免就是要改變這種禍國殃民的國會結構！不改變這種結構，不罷掉十二席以上的國民黨立委，台灣沒有明天，更將陷入萬劫不復的境地！台灣人如果只在乎國民黨立委爭取工程修水溝，婚喪喜慶紅白帖都有到，認為立委誰來當都沒關係，領著退休金看著短影音天天罵政府，當有一天醒來，發現一切都變了，將後悔莫及！

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