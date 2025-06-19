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自由廣場》以德國為師 逃兵不應給予緩刑、易科罰金

2025/06/19 05:30

◎ 趙萃文

知名藝人王大陸涉耗資三六○萬元，找閃兵集團首腦陳志明等人偽造不實病歷以逃避兵役。方檢已起訴王大陸等廿四名役男及四名仲介共，並建請法院對協助逃兵主謀陳志明從重量刑求處五年以上徒刑。

《妨害兵役治罪條例》第三、四條處罰拒服兵役者，法定刑為五年以下，但實務上法官量刑區間都介於三至四個月，且都可易科罰金，形同從最低度刑量起。至於備役役男教召未到，法定刑為三年以下，實務上法官量刑區間，則在二至三個月徒刑，亦可易科罰金。由於役齡男子在國外滯留超過三十六歲即可終身免役，反觀備役役男教召未到卻可能多次被判刑，甚且構成《刑法》第四十七條累犯，明顯輕重失衡。

我國刑法及陸海空軍刑法主要模仿自德國，兩國在軍隊紀律維繫法制上具備共同的比較基礎。《德國刑法》作為保護犯罪人的大憲章，一再強調非機構化處遇，對犯人盡量給予緩刑或罰金之機會。卻特別獨厚德國軍刑法，《德國防衛刑法》第十條規定：軍人所犯之罪，如因犯罪情節或行為人人格等情況，為維持軍紀必要應科處徒刑者，「不得科處罰金」；第四條規定：對於判六月以上徒刑，若有維持軍紀之必要，「不得宣告緩刑」。背後立法精義至深。

按德國立法者深諳軍刑法之立法目的及軍隊特性，認為破壞軍紀之軍事犯罪，不應輕率給予緩刑或易科罰金機會，以免影響整體軍紀、戰力及國家安全，並促成役男養成守法重紀之良習。其立法者顯較我國立法者及法學界更聰明且具見識，殊值我國模仿學習。

《妨害兵役治罪條例》第三、四條對拒服兵役者處罰，法定刑最高應該要拉高至十年，最低則拉高至七月徒刑，徹底封鎖現行實務上法官大量依《刑法》第四十一條給予逃兵易科罰金之機會，由法官視個案情況具體量刑，才是此中真正重要的環節！

（作者是大學助理教授 法學博士）

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