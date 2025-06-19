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自由廣場》黃國昌與詐術師有何差別？

2025/06/19 05:30

◎ 沈言

黃國昌在立院質詢，播放一段未標示來源、模擬檢察官語氣的音檔。內容提及「京華城」、「朱將軍」等特定關鍵字，語氣煽動、情境逼真。備詢官員錯愕、旁聽者震動。事後他才說是「示範音檔」，甚至疑似AI合成。不是證據，不是錄音，也不是演習。他什麼都不說清楚，因為模糊，就是他最想要的效果。

這段聲音，是一場操作。他只要你情緒被點燃，不問真相，只設場景；不陳證據，只導情緒。

這就是語言詐騙的技術。

在司法現場，「釣魚式辦案」早已被法律禁止。警方不得誘使犯罪、不得模擬情境陷人入罪。但黃國昌卻能堂而皇之，公開播放，無須交代來源、不必承擔後果，只消說「這是示範」就要全身而退。並非制度容許，而是制度從未規範過這種語言型犯罪。

黃國昌以話術設計者之姿主導現場敘事，從質詢者變成剪接師，從調查者變成聲量演員。他的對象不是官員，而是觀眾；質詢本應是公民監督制度的場域，如今卻變成語言濫用的劇場。深偽技術本是警訊，如今卻變成問政秀。一旦以預設情境取代事實，以模擬對白凌駕證據，國會殿堂便與詐團話術無異。都是先讓你動情，再叫你信以為真。

這不是問政方式的進步，而是誠信底線的毀損。

最可怕的不是AI，而是有權者將它用來偽裝正義。質詢若無真實基礎，就不再是追問責任，而是生產誤解與仇恨。黃國昌靠著這段音檔，向國人示範：如何用半真半假的素材，造出一場集體誤解的戲碼，讓你分不清這是指控，還是劇情。

黃國昌和詐團的唯一差別是：詐團沒有質詢權，沒有國會直播，沒有立院保護傘。

（作者是業餘樂手）

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