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自由廣場》以伊衝突升高 中國撤僑破功

2025/06/19 05:30

◎ 衛重華

以色列與伊朗的軍事衝突升高，平民傷亡與基礎設施受損激增。面對戰火，以色列政府延長全境緊急狀態至六月底，並關閉領空，多數航班停擺，形成撤離的重大障礙。六月十六日，中國駐以色列大使館發布公告，呼籲在以中國公民「儘快通過陸路口岸離境」，並提供進出約旦與埃及的四個邊界口岸資訊，包括開放時間、通行條件與聯絡方式。但公告的實質內涵，卻反映中共面對真實危機時的無能與閃躲。

公告的四個口岸是約旦河口岸（Jordan River Crossing）、艾倫比橋（Allenby Bridge）、伊茲哈克拉賓口岸（Yitzhak Rabin Crossing）與梅納赫姆·貝京口岸（Menahem Begin Border Crossing），均須持有效期六個月以上的護照與有效簽證才能通行，部分須繳通行費。中國使館提供網站與交通說明，卻未安排專車接駁或人員護送，也未設立任何集合點或避難處所。整份公告以自保為首要，將撤離責任幾乎完全推回給個人，與美英德動用包機或軍機撤僑的作法，形成鮮明對比。

回顧二○二三年底以哈衝突期間，中共曾大張旗鼓派出運-二○軍機空投物資至埃及邊境，營造「責任大國」救援巴勒斯坦的國際形象。當時官媒不斷宣揚中國空軍具備全球戰略運輸能力與國際應變水準，連環播出運 － 二○降落與空投畫面，並搭配「使命必達」的宣傳字句。但這次自家僑民身陷戰火，中共不但未動用軍機，甚至未提出任何實際援助方案，僅以一紙公告呼籲「自行逃離」，徹底打破先前苦心營造的軍事實力幻象。

此事凸顯中共外交系統在戰時危機管理上的嚴重缺陷，無論是領館動員能力、跨國協調機制，抑或應急撤離手段，均未見具體成效。反觀美國與歐洲多國，即使以色列航班停擺，仍透過地面交通接駁至鄰國，再安排包機返國，甚至派遣外交人員協助簽證、護照遺失處理與通關事宜，展現對國民負責的基本態度。中共此次「事不關己」的冷漠，使其海外僑民心寒，也讓世界再次看清，所謂「東風快遞」、「人民至上」不過是行銷媒體的口號罷了。

在地緣政治中，一個國家是否具備全球實力，並非口頭上的「不干涉內政」，而是戰火迫近、人民危難之際，是否有能力、有意志伸出援手。當中共外交部與央視官媒對外高聲呼籲和平、支持人道，卻對自家人民採取「邊走邊說、邊等邊看」的冷漠作為時，其偽善本質與軍事虛張的氣球，也在以伊戰場上一針戳破，毫無懸念地洩了氣。

（作者是軍人）

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