自由廣場》中國打工族的「牲畜化」現象

◎ 曾建儒

恭喜中國打工族，正式邁入「牲畜養殖二．○時代」！別人還在研究如何吃得健康，中國已經進化到「有沒有吃飯不重要，能吞下去就行」。不用煮、不用咀嚼、不用選，只要撕開包裝、加點熱水、三分鐘搞定，就可「續命六小時」，這不是科幻，這是現實，一罐「若飯」，正把吃飯這件人類基本權利，降成一種機械化餵食。

「若飯」其實是一種人用飼料，配方裡裝著蛋白質、脂肪、維他命、膳食纖維，一切營養成分精準打包，就像電影《機器戰警》（RoboCop）墨菲警官吞食的粘稠物。發明這玩意的，是一位程式設計師，他因九九六工作制而被搞出脂肪肝，索性發明「懶人糊糊」，想把「吃飯」這檔事從生活中徹底剔除。

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結果還真賣得嚇嚇叫，二○一五年剛推出就賣出一千七萬人民幣，二○一八年衝上五百萬，二○二○年破億，二○二五年推出的液態版本二．四萬份直接秒殺，彷彿全民打工仔集體進入「自走餵食」狀態。這不是科技的勝利，而是人性的退化，是生活被資本宰割後的妥協。

網友留言「這樣活著有什麼意思？」、「配個自動餵食機更有效率」，反映中國社會底層的集體焦慮，連吃頓飯都被視為「浪費」，這社會早已病入膏肓。河北一位博主質問「老闆是有多急？連吃飯時間都不給？下次是不是該直接掛點滴？」別，千萬別提醒，依中國資本主義之創意，還真有可能推出「靜脈營養液工作包」：插管即戰鬥，吞食即出貨。

「人是萬物之靈」，在中國卻成了自我壓榨、餵食自己的動物。從「預製菜」吃到「人飼料」，吃飯已失去意義。這背後真正的推手是制度性暴力。中國打工族長年被九九六制度壓榨，根據中國社科院研究，超過六○%的年輕人自認處於「過勞邊緣」，而休息時間依舊奢侈，倒是「續命食品」熱賣如潮。

價格呢？一罐三十元人民幣，對月薪數千、三餐不定的打工族來說，這不是「健康選擇」，而是不得不吞的「求生之食」。在中國，活得像人反而變奢侈 —— 煮飯太慢、外賣太貴，能吞就好，哪裡還講究滋味與尊嚴？

中共口口聲聲「共同富裕」、「全面小康」，卻讓人民連好好吃頓飯的權利都沒有。上層光會喊偉大復興的「中國夢」，對基層人民卻是噩夢，而夢醒時分，只能吞下無奈的「配方糊泥」。

如果這就是中共眼中的現代化，那麼中國的進步，不過是把人民養得像狗、餵得像豬。當一個政權壓榨人民的體力、劣化他們的生活，卻包裝成「效率」、「現代」、「科技」，這不叫進步，而是偽裝過的退化。當吃飯只剩下求存活，我們就該問一句：這樣的社會，還配叫人活的地方嗎？

（作者是國會助理）

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