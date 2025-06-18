自由廣場》﹙林保華專欄﹚以伊戰爭對台灣的重要啟示

以色列攻擊伊朗，以報復哈馬斯、真主黨在伊朗支持下的不斷騷擾。以色列總理納坦雅胡不諱言要推翻伊朗政權，伊朗政權是政教合一，類似中國的黨政合一，現今最高精神領袖哈米尼排位第一，依據憲法，總統排第二，但在第一擊就被炸死的革命衛隊總參謀長巴格瑞才是真正的第二號人物。

伊朗有變天的可能，一九七九年以前的巴勒維王朝已十分西化，只因一九七一年大搞波斯民族偉大復興（波斯帝國創立兩千五百週年），勞民傷財而引民怨，遭流亡法國的伊斯蘭精神領袖霍梅尼所趁，利用民眾推翻了巴勒維王朝，卻換來更專制保守的伊斯蘭共和國。去年總統選舉，人民選出傾向改革的總統，卻不幸去年五月空難殞命，新選出的總統也是鴿派。哈米尼今年八十六歲，體弱多病，這次沒被打死也可能被嚇死，這是改朝換代的機會，以色列當知所行止。

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以色列的最大成就，是第一擊就殲滅了廿幾位革命衛隊的將領與核專家。核基地很難保密，但要準確擊斃最高將領與高層核專家，非得有極精準情報不可，就有將領睡在床上被炸死，可見情報精準。去年七月，哈馬斯最高領導人哈尼亞在他難得一去的德黑蘭住所遇襲身亡，詳情未公布。因兇手未出現，估計是在他家裡放炸彈，他一進門就引爆。哈尼亞的三個兒子與四個孫子也在同年四月的以色列空襲中喪命。在敘利亞的真主黨菁英也被炸到幾乎死光。中俄軸心國在中東的基礎幾乎垮了，川普致電普廷吃豆腐，王毅則無力的譴責以色列。

台灣被中共滲透的可能與範圍比伊朗更大。

第一，國民黨「公開」與中共勾結，譬如馬英九近日出席海峽論壇鼓吹與專制中國「合」，完全背叛民主台灣這個國家。他的大小囉嘍無時無刻不在癱瘓與掏空台灣，幫中國效勞，因而激發公民的大罷免運動。這是顯性的中共同路人與協力者，另外還有隱藏版的。

第二，台灣經歷的是寧靜革命。不流血固然是好事，但舊的國家機器未徹底摧毀，以致「專政機器」的軍警、情治、司法等系統留下大批舊政權人員，加上舊教育體系、社會上盤根錯節的舊勢力。一旦有風吹草動，很容易就和中共裡應外合。中共原本對「統一」信心滿滿，到了習近平就著急了，因中國、香港越來越差，台灣自身的新陳代謝則發揮不可抗拒的自然規律。所以中國必須進行更大規模的滲透，包括民進黨內部，才能在侵略戰爭中引出更多叛徒。我們尤要識別戴上激進假面具偽裝的叛徒。

為此，台灣需要持續掃除新舊內賊，才能保障國家安全。樂山雷達站是台灣重要耳目，必是中共第一擊目標，美國應在台灣裝置天穹防禦系統，由美軍直接掌握。並在政經軍等方面與台灣加強合作，達到接近以色列的待遇。

（作者為資深時事評論員）

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