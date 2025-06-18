自由廣場》一位媽媽的信

◎ 陳郁真

在台灣這片土地上生長了四十五年，第一次感受到戰爭離得這麼近。身為高齡母親，膝下有學齡前孩子，看到中國用鋪天蓋地的手段，想逼我們拱手讓出自由台灣，否則就要以武力犯台，我真的很不甘心。

中國針對台灣的這場戰爭，早已從我們的國會下手。我們目睹中國國民黨的前導行動︰強行修法、違憲擴權、削弱民主制衡機制，執行一整套系統性的「削弱國防、弱化國家、逼往統一」的佈局，要讓台灣淪為「下一個香港」。

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為了確保一旦出兵，自家內部不會爆發叛亂動盪，中國在過去十年，對西藏、內蒙古、新疆全面施行「漢化與思想改造」工程。這不只是文化壓制、種族清洗，更是對戰爭的預備，塑造一個「安靜無聲的後方」，拔除不同民族的靈魂，好讓北京專注於最野心勃勃的目標。

然而攻台的代價太大，中國盤算最好是台灣自己瓦解，所以他扶植在台灣內部的打手，運用網軍發動認知戰及心理戰，撕裂台灣、製造對立，讓台灣人產生自我懷疑，自我否定守護民主的正當性。此刻我們若沉默、逃避、內鬥，中國不用動手，就能達到吞台的第一步。

這一屆總統大選一結束，中國軍機騷擾台灣防空識別區（ADIZ）多達三○七五架次，比起二○二三年激增八十一%，大敵當前，我們豈有刪減軍事預算的道理？怎會有人罵自己，說是台灣挑釁中國呢？

如果你是父母，面對成天遭霸凌的孩子，你會教他「被打沒關係，不要抵抗求救，你就繼續承受」？如果你不是用如此軟弱逃避的方式教育孩子，你應該也用相同的底氣來守護台灣。

就讓我們從此刻開始，從大罷免開始，從有意識地過濾媒體訊息開始，從預備好體能與心理強度開始，當然，還有從一包急難包開始，全心全力守護台灣、守護家園、守護現有生活的一切。天佑台灣！

（作者是全職媽媽）

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