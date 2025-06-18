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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚動人的政治；醜陋的政治

2025/06/18 05:30

◎ 李敏勇

「黨外」，在一九八六年以前是「中國國民黨之外」的集結政治力量。在長期戒嚴時期，執政的國民黨不准人民組黨，「黨外」既是比喻，也成為台灣政治史的特有名詞。

台大歷史系退休教授周婉窈為重振「黨外」精神，近在各地擧辦「向黨外致敬」活動，旨在提醒民進黨勿忘初衷，台灣人民勿忘民主運動史。但附和中國國民黨的各路人馬，竟藉「黨外：在野大聯盟」名義呼朋引伴，享盡民主成果的台灣民眾黨，也有人跟進煽動政治風雨。

但各占人馬既已有黨屬黨，何來「黨外」？這些人不乏因政治權位遊走各黨的轉向症候群，竟以「黨外」沽名釣譽。周婉窈以歷史學者眼看台灣的政治歷史走到這一步，想必感慨良多。而對台灣從抵抗威權統治走向民主化，卻因中國外在強權窺伺而致國家正常化未竟而憂心的台灣人民，又作何感想？

從「黨外」到民進黨，當年的黨外運動已進入國家體制運作，但許多關心台灣政治改革的人仍在黨外，他們關心政治，盡國家主人的公民責任，但未必從政，才是真正「黨外」。竊奪「黨外」名份的在野黨政客，明明有黨卻自稱黨外，失格失色。

戰後，在中國國民黨箝制下，「黨外」形成台灣的特殊政治力量，以「黨外」抵抗國民黨，以偌多黨外雜誌匯聚文化力量，啟蒙政治改革意識。一九七九年美麗島事件就是以《美麗島》雜誌形成的政團在高雄大遊行，卻遭中國國民黨暴鎮，藉軍法及刑法治人民於罪而引發的巨大歷史。

中國國民黨在新世紀政黨輪替後，亦曾執國政，當時地方政府仍多由該黨執政，何以當年脅迫台灣人民反共，如今卻處處迎合共產黨中國，毀憲亂政？

當年的「黨外」運動形成動人政治，如今一干人既曾任民進黨公職，卻背反任國民黨公職，不知政治品格為何物。這豈只是反民進黨，是反台灣。誑稱「黨外」，令人不敢恭維，堪稱醜陋的政治。

（作者是詩人）

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