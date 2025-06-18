自由廣場》從土木工程評李四川 橋樑龜裂擴大 難道放任不修?

◎ 潘威佑

台北市副市長李四川公開反罷免，還陪立委王鴻薇上街宣講，他還說「工程如果做得好，怎麼會打掉重來？只有做不好才要重做，怎麼可以因為不是你的人就罷免他？」

還記得，在台大土木系修習結構動力學時，教授常提醒我們「一座橋蓋好只是第一步，真正重要的是長期監測和風險預判。」因為橋會老化、載重會變、裂縫會出現，這些都需要工程師時時留意，甚至要在出事前就搶先補強。教授還說「工程最怕的不是出錯，而是出錯後沒人敢面對。」後來我走進教育現場，越來越深深感受到，老師這句話用於民主制度也成立。

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民主制度並非「建好」就可以「放著不管」，它就像一座大橋，倘若不做定期維護、檢視，就有崩塌的風險。罷免，就是民主制度裡，人民自我校正的權利暨責任。假設一位民代當選後，漸漸偏離民意，甚至只顧政黨或私人利益，選民當然有權責提出質疑，甚至用選票告訴他「我們不再信任你」

李四川用工程邏輯否定罷免，是預設立場、引喻失當。建築一旦有缺陷，就須補強，民代偏離民意，人民就可加以修正。罷免正是制度設計的校正機制。

所謂的「任期未完，就別罷免」，這是對民主教育的莫大傷害與矛盾。

罷免是憲法保障的權利，是人民監督民代的重要制度。我們支援罷免，是讓權力重回人民手中，好讓制度能健康運作。當有人站出來說「變調走樣的民代，已不符合期待」，那是一種清醒的勇氣，是民主仍然運作的依靠。罷免是人民把方向盤轉回正軌的不得已手段；是制度在施行自我修復。只有人民願意參與監督，民主這座橋才能走得更穩更久。

（作者是社團法人台灣教師聯盟理事長）

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