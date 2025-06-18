自由廣場》四萬元只能換一元 中國國民黨對台灣人的經濟洗劫

◎ 蕭錫惠

今年六月十五日，是中國國民黨政權在台灣實施「四萬元舊台幣換一元新台幣」的所謂幣制改革紀念日。對政權而言，這是控制通膨、穩定金融的轉捩點；對當時台灣百姓來說，卻是一場徹底的大洗劫。

當時的台灣，正處在戰後重建階段。國民政府接收後，治理無方，濫發貨幣、放任官商哄抬物價，導致惡性通膨失控。據史料，一九四九年六月以前的物價已達荒謬程度：一斗米（約十五公斤）要價廿．四五萬舊台幣，一斤豬肉要七．五萬舊台幣，一顆雞蛋高達七二○○元。一般家庭辛苦一輩子才存到數萬元，卻只能換到幾包米、幾斤菜。在市場裡，人們提著一大袋紙鈔，卻買不起一頓飯，最後只好用米換蛋、用布換油，形成以物易物的荒誕現象。

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如此情況下，中國國民黨政府不顧百姓生活困苦，於一九四九年六月十五日強行推行「四萬換一」的新台幣政策，表面說是金融改革，實際上卻讓人民財產一夕歸零。更可惡的是，這場幣改的苦果，主要由本省人民承擔，而非那些帶著金條、美鈔、金圓券來台的外省權貴。

他們反而利用幣改契機，搶購土地、收購企業，從中獲利而成為「戰後財富新階級」。這不只是一場貨幣更換，更是由政府主導的財富重分配，是「一種透過制度手段，合法掠奪人民財產的經濟暴力」。

台灣人民無從反對，無法參與決策，更無補償機制，只能含淚含恨，吞下血本無歸的命運。

今天我們談轉型正義，若只談政治迫害、不談經濟掠奪，只能算是片面正義。幣制改革雖為歷史過去，但它所揭示的，是國民黨政權一貫藉由「體制合法性」掩飾其壓迫與剝削的手法。

歷史不能遺忘。四萬換一，是台灣人民財富被洗劫的紀念日。這一頁，應該記在所有追求公平與正義的台灣人心中。

（作者是民進黨美東黨部前評議委員）

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