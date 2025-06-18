自由廣場》生死兩茫茫 財產歸國家 流亡的大舅與連長夫人

◎ 賴彩美

新聞報導說台中市有逾四千筆土地、建物「價值一一九億」無人繼承，它讓我想起最近在網路上看到一則「繼承公告」，在一連串繼承人名單中，發現幾位熟悉的名字〜我也名列其中。

時光回到太平洋戰爭結束的一九四五那一年，疏散郊外避戰火的外公一家，開心重回三合院，誰知已遭破門而入，變成軍人宿舍，現今八十二高齡的小舅說，當時他年幼，只記得大舅上前理論，連長夫人竟喝斥他「不知天高地厚……如果在大陸，早就把你拖出去斃了！」

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一九四七年二二八事件發生了，台灣的精英紛紛遭逮，大舅已被連長夫人「點油作記號」，恐遭不測，在眾人勸說下大舅連夜離家避禍，幾天後，果然有五、六個「便衣」進門指名找大舅，隨即逕行搜屋，無力反抗的外公憤怒大罵：比日本人恰刑逆（過分）。大舅被迫逃離台灣，流亡海外，從此音訊全無，不知生死。

戰後台灣百廢待舉，工廠倒閉、中小企業關門，生產停滯、失業率超標，通貨膨脹飆升，社會動盪秩序大亂。一九四九年國民政府撤退來台，為籌措反攻大陸的經費，繼「四萬換壹圓」後又搞「土地改革」。一連串政策，造成史上最慘烈金融風暴，百姓存款被掏空，佃農變頭家，地主變自耕農，台灣社會大洗牌。

年邁的外公外婆因思念大舅而相繼去世，留下的「三合院及建物周邊土地」因聯絡不到大舅而遲遲無法登記繼承，轉眼超過半世紀，市政府就公告，該產權由地政機關列冊管理，自公告日開始起算××年，期間若仍未完成所有權移轉，將移請財政部國有財產署辦理標售，所得將保存××年供繼承人申領，屆期仍無人主張，最終將「歸入國庫」。

後來因緣聚會，識或不識的失聯親人齊聚一堂，小學教師退休後當志工廿多年的小舅說，老家標售所得保存期限已過〜納入國庫，但依法會提撥少部分以慰問繼承家屬；雖微不足道，買一張中華電信的股票應該沒問題，這是祖先的餘蔭，我們要惜福啊！

（作者是文史工作者）

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